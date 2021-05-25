شراكة بين «ذا ﻛﻮﻧﺴﺒﺖ» واﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻄﯿﺮان

أﺑﻮ ظﺒﻲ (الاتحاد)

أبرمت ﺷﺮﻛﺔ «ذا ﻛﻮﻧﺴﺒﺖ» مذكرة تفاهم مع اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻄﯿﺮان لتطوير ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ تراقب استهلاك اﻟﻄﻌﺎم وتحد من هدر الأغذية ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات، من خلال مشروع «ﻧﯿﻮس ﻓﻼي ﺑﻼس».

ويتيح هذا المشروع ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد للطيران ﺗﺘﺒّﻊ استهلاك اﻷطﻌﻤﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ رحلاتها وﺟﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺣﻮل ﻣﻜﻮﻧﺎت وﺣﺼﺺ اﻟﻮجبات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴتهلكة، كما ﺳﯿﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺠمعة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗَﻜﺸﻒ ﻋﻦ هوية اﻟﻤﺴتهلك للتعرف ﻋﻠﻰ أﻧﻤﺎط استهلاك اﻟﻄﻌﺎم وكمية الهدرﻋﺒﺮ هذا اﻟﻨﻈﺎم، واﻠﻤﺴﺎﻋﺪة في ﺗﺤﺴﯿﻦ عملية التخطيط لتقديم اﻟﻮﺟﺒﺎت وكذلك ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ للطائرات.

وبموجب مذكرة التفاهم ﺳﺘﻮﻓﺮ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻄﯿﺮان خبراتها اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺮاﻓﻖ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ واﻟﺮﺣﻼت ﻟﺪﻋﻢ شركة «ذا ﻛﻮﻧﺴﺒﺖ» التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها وتعمل على ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺰﯾﺞ ﻣﻦ الأجهزة واﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ، ضمن منصتي هب71 (Hub71) ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).