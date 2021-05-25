«العالمية للصناعة» و«جنرال إلكتريك» تعززان الرقمنة والإنتاج المستدام

دبي (الاتحاد)

أعلنت جنرال إلكتريك والقمة العالمية للصناعة والتصنيع عن توقيع شراكة جديدة بينهما، تهدف إلى تعزيز توظيف الرقمنة والإنتاج المستدام ومعايير السلامة في مكان العمل لدعم جهود تطوير القطاع الصناعي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى العالمي.

وستتعاون جنرال إلكتريك مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع في مجموعة من أنشطة القمة بما في ذلك الريادة الفكرية والتقارير والدراسات المتخصصة، وذلك بهدف دعم الشركات الصناعية في توظيف الرقمنة في أعمالها وتبني عمليات الإنتاج المستدام وبروتوكولات السلامة لتحسين الكفاءة، والقضاء على الهدر، وخفض التكاليف، ورفع مستوى الإنتاجية ووقت التشغيل، وتعزيز رضى الموظفين. وتُعقد الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 في مركز إكسبو دبي للمعارض في الفترة ما بين 22 وحتى 27 نوفمبر. وتوفر القمة منصة دولية فريدة لقادة القطاعين الصناعي والتكنولوجي لمناقشة مستقبل القطاع الصناعي العالمي ومستجدات القطاع التكنولوجي، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف واستكشاف الفرص التي يوفرها القطاعين الصناعي والتكنولوجي.

وقال نبيل حبايب، النائب الأول للرئيس في «جنرال إلكتريك»: «يسعدنا أن نكون شركاء للقمة العالمية للصناعة والتصنيع ودعم الدور الكبير والهام الذي تلعبه القمة في تطوير القطاعين الصناعي والتكنولوجي ودفع عجلة التقدم الاقتصادي». وأضاف حبايب، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس والمدير التنفيذي في «جنرال إلكتريك العالمية»، التي تدير أكثر من 1000 منشأة للتصنيع والصيانة والإصلاح والعمرة في 130 دولة حول العالم: «ستشارك جنرال إلكتريك الخبرات والمعارف التي اكتسبتها من توظيف الرقمنة في أعمالها، وتبنيها لمفهوم الإنتاج المستدام، ومعايير السلامة المتطورة التي توظفها، بالإضافة إلى الأساليب التي نتبعها لدعم شركائنا وعملائنا في تبني الإنتاج المستدام في أعمالهم».

وتقام الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان «الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار»، والمستوحى من شعار إكسبو2020 «تواصل العقول وصنع المستقبل». ويساهم انعقاد القمة العالمية للصناعة والتصنيع في إكسبو2020 دبي في تسليط الضوء على أهمية القطاع الصناعي والتكنولوجي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار العالمي.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنع: «يسعدنا أن نوطد شراكتنا مع جنرال إلكتريك، الشركة الصناعية الرائدة عالميًا والتي تلعب دورًا كبيرًا في تطوير وتنويع القطاع الصناعي. وستتعاون القمة العالمية للصناعة والتصنيع مع جنرال إلكتريك لتوظيف خبراتنا ومعارفنا وشبكة علاقاتنا لدفع الجهود الدولية الداعمة لتوظيف الرقمنة في الأعمال والعمليات، وتطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز الريادة الفكرية، والعمل على نشر هذه الخبرات والمعارف ليستفيد منها مجتمع الصناعة العالمي».

وأضاف العلماء: «تساهم هذه الشراكة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي خاصة مع توجه الشركات الصناعية في جميع أنحاء العالم نحو توظيف التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء وسلاسل الكتل للانتقال لمستويات الصناعة المتقدمة». ويدعم لاري كالب، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك، منهجية الإنتاج المستدام على المستوى العالمي، حيث أعطى الأولوية لتطبيق المنهجية الجديدة عبر مختلف أقسام المؤسسة كطريقة لمواصلة عملية التطوير.