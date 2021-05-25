«قمة الاستثمار» في البحرين تناقش قضايا الذكاء الاصطناعي

المنامة (الاتحاد) تقام القمة الملكية للاستثمار الأربعاء 23 يونيو 2021 في البحرين، بالتعاون مع أكثر من 200 من أكبر المكاتب العائلية وأكثر من 15 راعياً و40 شركة في المنطقة والعالم.

وتسلط المنصة الضوء على الرؤية العالمية للذكاء الاصطناعي، والتعلم القائم على الآلات، والعملات المشفرة، وسلسلة الكتل (بلوك تشين)، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية والتكنولوجيا، والأمن السيبراني، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المصرفية والتمويل، والتكنولوجيا الزراعية، ورأس المال الاستثماري.

وأضافت القمة الافتراضية الحصرية المزيد من المتحدثين العالميين المرموقين إلى قائمة المتحدثين التي تم الكشف عنها مسبقا، ومنهم جوديث رودن، الرئيس السابق لمؤسسة روكفلر والناشطة في الأعمال الخيرية والناشطة البارزة في الأعمال الخيرية والإنسانية، وأنات تسور سيغال، الخبيرة في التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الصحية، والأميرة خالية آغا خان، الخبيرة المبتكرة في مجال الرعاية الصحية، وإستر باراك لاندز، رائدة الاستثمار في مجال عدسات النوع الاجتماعي، وهانس هينريك كريستنسن، نائب رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون التابعة لحكومة دبي.

وقال الشيخ عبد العزيز بن دعيج بن خليفة آل خليفة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة القمة الملكية للاستثمار : «لقد تلقينا تجاوبا كبيرا من المؤسسات الإقليمية والعالمية لتكون جزءا من قمتنا الأولى. ولقد منحت المواعيد الجديدة للقمة فرصة لاستيعاب المزيد من المشاركين وإضافة تطبيق مخصص جديد سيعزز التجربة الافتراضية للمتحدثين والحضور. وتعكس هذه الاستجابة الحاجة إلى مثل هذه الفعاليات التي تجمع بين المبتكرين العالميين وصناع التغيير لإلقاء الضوء على مستقبل مختلف القطاعات ومعالجة التحديات الحاسمة. نتطلع إلى الترحيب بالجميع الشهر المقبل».