ميركل تنتظر رد واشنطن بشأن هذا المشروع

برلين (رويترز) - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء إنها تتوقع مزيدا من المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن مشروع خط أنابيب نقل الغاز نورد ستريم 2 بعد أن علقت إدارة الرئيس جو بايدن عقوبات كانت مفروضة على الشركة التي تقف وراءه.

وأبلغت ميركل الصحفيين عقب اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي «بالتأكيد سيكون هناك مزيد من النقاشات والمحادثات بشأن نورد ستريم 2 مع أميركا».