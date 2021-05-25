السعودية تقود المكاسب في أسواق الأسهم الخليجية

دبي (رويترز) - أغلقت أسواق الأسهم الرئيسة في دول التعاون مرتفعة اليوم الثلاثاء، يقودها المؤشر السعودي، بينما دفعت خسائر واسعة النطاق أسهم مصر للهبوط وسط تقارير إعلامية عن مليار دولار جمعها البنك الأهلي لإعادة تمويل ديون. تراجع المؤشر المصري القيادي 2.1 بالمئة إلى 10532 نقطة. وشملت الخسائر معظم أسهم المؤشر، مثل البنك التجاري الدولي الذي فقد اثنين بالمئة.

وأغلق المؤشر القياسي السعودي مرتفعا 1.3 بالمئة إلى 10448 نقطة، بفضل زيادة 1.8 بالمئة في مصرف الراجحي وقفزة 5.7 بالمئة في بنك الرياض. عرض ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم العمل مع السعودية في إنتاج الهيدروجين، وذلك أثناء اجتماع عبر الإنترنت للجنة الوزارية الروسية السعودية المشتركة. تدرس المملكة، العازمة على تنويع موارد اقتصادها، عدة مشاريع ضخمة لإنتاج الهيدروجين.

وفي سوق أبوظبي، زاد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 6631 نقطة، مدعوما بارتفاع سهم اتصالات 0.7 بالمئة وصعود بنك أبوظبي التجاري 2.9 بالمئة.

وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 2799 نقطة، مع صعود سهم بنك دبي الإسلامي واحدا بالمئة، رغم بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح النقدية.

وبينما استقر مؤشر سوق البحرين عند 1538 نقطة، ارتفع مؤشر بورصة الكويت 0.2 بالمئة إلى 6812 نقطة، وتراجع مؤشر سوق مسقط 0.2 بالمئة إلى 3838 نقطة.

وانتعش المؤشر القطري، مرتفعا 0.9 بالمئة إلى 10609 نقاط، بعد يوم من تراجعه أكثر من واحد بالمئة. وتقدم سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر 3.6 بالمئة، في حين زاد سهم مصرف قطر الإسلامي 0.9 بالمئة. لكن سهم بنك قطر الوطني تراجع 0.6 بالمئة. وقال قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، إن وزير المالية القطري السابق علي شريف العمادي قد أٌزيح عن مجلس الإدارة بعد القبض عليه في وقت سابق هذا الشهر في مزاعم اختلاس.