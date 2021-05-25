انتعاش مصافي تكرير النفط الأوروبية

باريس (رويترز) - أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك اليوم الثلاثاء أن مصافي التكرير الأوروبية أنتجت 8.9 مليون برميل يوميا من المنتجات النفطية في أبريل بانخفاض 4.1 بالمئة عن مارس، لكن بزيادة أكثر من ستة في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وأنتجت مصافي التكرير حوالي 2.1 مليون برميل يوميا من البنزين بانخفاض 4.1 بالمئة عن مارس، لكن الإنتاج قفز حوالي 24 بالمئة مقارنة مع أبريل 2020 .

وانخفض إنتاج نواتج التقطير 4.5 بالمئة على أساس شهري إلى 4.4 مليون برميل يوميا.

وبلغ استهلاك مصافي التكرير من الخام في أبريل 8.6 مليون برميل يوميا بانخفاض 3.1 في المئة عن مارس، لكنه مرتفع 4.3 بالمئة عن مستواه قبل عام.