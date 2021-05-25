هبوط مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة

واشنطن (رويترز) - هبطت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في أبريل، بينما قفزت الأسعار وسط شح في المعروض يهدد بإبطاء زخم سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 5.9 بالمئة إلى معدل سنوي بلغ 863 ألف وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة المبيعات لشهر مارس بالخفض إلى 917 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 1.021 مليون وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تبلغ وتيرة مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل حصة صغير من مبيعات المساكن الأميركية، 970 ألف وحدة في أبريل.

وقفز متوسط سعر المنزل الجديد 20.1 بالمئة عن مستواه قبل عام إلى 372 ألف و400 دولار في أبريل.

وحوالي 73 بالمئة من المنازل الجديدة التي بيعت الشهر الماضي كانت إما قيد الإنشاء أو لم يبدأ بعد بناؤها.