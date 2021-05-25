القارة السمراء تتألق في إكسبو 2020 دبي

دبي (الاتحاد) يستعد إكسبو 2020 دبي ليستعرض مع ملايين الزوار ما لدى أفريقيا من إمكانيات هائلة، بما في ذلك ابتكاراتها وما تزخز به من فرص اقتصادية وفن مذهل، وثقافة وإرث وجمال طبيعي، وذلك مع احتفال العالم بيوم هذه القارة. واعتبارا من أول أكتوبر 2021، وعلى مدى ستة أشهر، ستجتمع أكثر من 190 دولة مشاركة، بما في ذلك كل بلد أفريقي، على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة لتوسيع الآفاق وتبادل الأفكار التي تلهم للتحرك من أجل مواجهة التحديات الواقعية وتحفيز تغيير إيجابي. وسيفتح إكسبو 2020 أسواقا جديدة، وفرصا لا تضاهى لكل الدول للوصول إلى جمهور عالمي، والبحث عن استثمارات وتشكيل شراكات جديدة من شأنها تنشيط اقتصاداتها. وللمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي الممتد منذ 170 عاما تشارك كل دولة أفريقية بجناحها الخاص، وستمثل المشاركة الأفريقية في إكسبو 2020 دليلا واضحا على العلاقة الراسخة بين دولة الإمارات وأفريقيا، تلك العلاقة الآخذة في الازدهار والقائمة على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة.

جناح غانا في إكسبو 2020 دبي

تعزيز المشاركة

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي: «أفريقيا هي المستقبل، لا للأفارقة فقط، بل للعالم أجمع. هذه القارة، الأكثر شبابا والأسرع نموا على الكوكب، عامرة بالبشائر، وعلى المجتمع الدولي مسؤولية مشتركة لضمان الاستفادة من هذه الفرصة لما فيه صالحنا جميعا».

وأضافت «لقد قُطعت خطوات واسعة منذ تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963، وسنواصل الزخم في إكسبو 2020، حيث سيكون بوسع العالم رؤية ما يمكن لأفريقيا تقديمه وكل ما لديها بطرق جديدة وغير متوقعة تشجع على التواصل، وتعزز المشاركة، وتساعد على قيادة تقدم ورخاء ممتد. وسيكون بوسع زوار إكسبو 2020 دبي تذوق حبوب التيف ذات القيمة الغذائية العالية من إثيوبيا والشوكولاتة القادمة من ساحل العاج، والاستثمار في توليد الطاقة من حبوب الكروتون الكينية، واستكشاف طموح الغابون في مجال الفضاء. سيطّلع الزوار أيضا على التحول المذهل لرواندا إلى مركز تقني ونموذج للتقدم في أفريقيا، وعلى زهرة اليلانغ-يلانغ وصناعة العطور في جزر القمر، وكيف وضعت السندات الزرقاء الرائدة في سيشل الأساس لطرق خلّاقة لحماية محيطاتنا. وللمرة الأولى أيضا، سيشارك الاتحاد الأفريقي بجناح خاص في إكسبو 2020، لتكون له مساحة مفعمة بالألوان، بلا حدود فاصلة بين الدول، تسلط الضوء على إمكانيات القارة وطموحها الهائل، الذي تجسّده تطلعات أجندة 2063 التي تركز على الزراعة والنقل والعلم والتقنية والصحة».

التواصل مع العالم

وقال الدكتور ليفي اوتشي مادويكي، المفوض العام للاتحاد الأفريقي في إكسبو 2020 دبي:«بمواردنا الطبيعية الغنية، وإبداعنا وشبابنا، يمكننا تحقيق تقدم في الكثير من النواحي. لدى أفريقيا الكثير لتقدمه، وحان الوقت لنتواصل مع العالم، وليفهمنا العالم وليرى كيف يمكنهم التعاون معنا. يوفر إكسبو أفضل منصة بالنسبة لنا لنسرد هذه القصة ونسوّق لقارة مستعدة للمُضيّ قُدما وتمثل مكانا آمنا للأعمال». وكشفت الكثير من دول أفريقيا بالفعل النقاب عن لمحات من برامج الفعاليات المشوِّقة التي ستقدمها في إكسبو 2020. فعلى سبيل المثال، سيلتقي زوار جناح إثيوبيا مع لوسي، أقدم حفرية على وجه الأرض، فيما ستشارك نيجيريا بإيقاعاتها الموسيقية الأفريقية «الأفروبيت» وفنها السينمائي المعروف «نوليوود».

يتقاطع شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» الذي يرفعه إكسبو مع تطلعات أفريقيا للمستقبل: من قبيل تأمين الوظائف والتعليم والرعاية الصحية للجميع، والوصول السهل والعادل للتنقل والأفكار، والتنمية المتوازنة مع الحفاظ على البيئة من أجل الأجيال التالية. ويدعم إكسبو لايف، برنامج الشراكة والابتكار العالمي من إكسبو 2020 دبي، مشروعات تقدم حلولا للتحديات الملحّة التي تؤثر على حياة البشر، أو تساهم في حماية كوكبنا.

140 جهة من 76 دولة

ويوفر البرنامج التمويل والتوجيه والانتشار لعدد 140 جهة حاصلة على المنح من 76 دولة، بما في ذلك 36 جهة تصنع بصمة إيجابية في أفريقيا. وتشمل قائمة الحاصلين على المنح بابيل رواندا، وهي تقنية للرعاية الصحية عبر الهاتف المتحرك تتيح لسكان المناطق الريفية والنائية الوصول إلى الخدمات الطبية في زمن قصير وبتكلفة قليلة، ومواصلة القاهرة، وهي تقنية تسهل التنقل عبر جمع بيانات عن المرور في القاهرة لتوفير خرائط وتطبيقات التوجيه والإرشاد للمسارات، ومؤسسة التعليم المهني في غرب أفريقيا «ويف»، التي تتصدى لمشكلة البطالة وسط الشباب عن طريق تعليم الصغار مهارات البحث عن وظائف التوظيف وتفتح فرصا للعمل في صناعات سريعة النمو.