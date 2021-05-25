5 ثوانٍ للسفر عبر مطار دبي

مصطفى عبد العظيم (دبي) أسهم التعافي التدريجي في الطلب على السفر عالمياً، خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، في استعادة المطارات الدولية لأكثر من 60% من حركة المسافرين، وفقاً لتقديرات مشاركين في معرض المطارات 2021 الذي يختتم فعالياته غدا في دبي، والذي عكس موجة كبيرة من التفاؤل بإمكانية استعادة المستويات التي سبقت جائحة كوفيد-19، خلال العام المقبل.

وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن المؤشرات الحالية تشير وبشكل إيجابي إلى حدوث نمو كبير بالطلب على السفر الجوي في النصف الثاني من عام 2021 وانتعاش مستدام في العمليات الجوية.

وتوقع السويدي، في كلمته الافتتاحية بمنتدى قادة المطارات العالمية المقام على هامش معرض المطارات 2021، أن يشكل عام 2021 عاماً انتقالياً لتحقيق الانتعاش والنمو المستدامين، لافتاً إلى أنه وعلى الرغم من الجائحة، فإنه من المتوقع أن يعود المزيد من الركاب للسفر في دولة الإمارات والعالم بصورة أوسع، بفضل إطلاق حملات التطعيم وزيادة إمدادات اللقاحات على مستوى العالم.

سيف السويدي يلقي كلمته (تصوير- إحسان ناجي)

وأشار السويدي إلى أنه وفي ضوء سيناريو أكثر تشاؤماً، فإنه من المتوقع أن تشهد الصناعة انتعاشاً بنسبة 49% (26% دولياً و66% بالنسبة للرحلات الداخلية على مستوى العالم)، مشيراً إلى أنه مقابل 4.5 مليار مسافر في عام 2019، سافر 1.8 مليار راكب فقط في العام الماضي، بعد أن أدت الجائحة إلى انخفاض بنسبة 50% في حركة الركاب الداخلية على مستوى العالم، و74% في حركة المرور الدولية في عام.

وقال السويدي: إن الإمارات لعبت دوراً أساسياً في الاحتفاظ بسلسلة التوريد للسلع الأساسية وغير الأساسية لدول أخرى، لافتاً إلى أنه بحلول يونيو 2021، فإنه من المتوقع أن يتعافى عدد الركاب على مستوى العالم، وأن يصل إلى نسبة 49% مقارنة مع مستواه في عام 2019.

تسهيل الإجراءات

من جهته، قال اللواء محمد المري مدير عام إقامة دبي، في كلمته خلال «مؤتمر أمن المطارات 2021»، إن اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير الأنظمة والبرامج المشغلة لعمل لجوازات (المنافذ الجوية) في مطارات دبي؛ من حيث ضمان ربط الأنظمة وتسهيل إجراءات الدخول والخروج وفق معايير أمنية عالية، ساهم في تعزيز دور إمارة دبي على المستوى الإقليمي والدولي للارتقاء بمستوى الخدمات التي تجعل من تجربة المتعامل سلسة وسريعة وبما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بجعل دبي مدينة ذكية بالكامل.

محمد المري



وأشار إلى إطلاق الخدمة السلسة للبوابات الذكية البالغ عددها 122 بوابة منتشرة في صالات المغادرين والقادمين في مطارات دبي، بحيث يمكن للمسافرين المسجلين مسبقاً في النظام المرور عبرها من خلال بصمة العين مع الوجه فقط، دون الحاجة إلى استخدام بصمة اليد أو مستندات السفر، في فترة من 5 إلى 9 ثوان، وذلك اعتماداً على حركة وخطوات المسافر والتقاط بيانات الوجه عبر الأنظمة بحسب حركة المسافر، مشيراً إلى أن هذا النظام ساهم تعزيز ثقة المسافرين بالإمارة، حيث إن مثل هذه الإجراءات الاحترازية في ظل الجائحة شكلت مظلة أمان بالنسبة لهم.

الجاهزية لاستقبال زوار إكسبو

وأكد المري أن دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال زوار معرض إكسبو في أكتوبر هذا العام، وذلك وفق إجراءات احترازية تضمن لهم سلامتهم، مشيراً إلى أن إقامة دبي تعمل على توفير جميع التسهيلات في إصدار التأشيرات وتثبيت قسائم الإقامات للمشاركين والعارضين الدوليين في إكسبو 2020، بالإضافة إلى توفير كل ما يسهم في إنجاح هذا الحدث بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.بدوره، أكد المهندس خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، أن دبي تقود مرحلة التعافي وتعيد الثقة إلى قطاع الطيران على مستوى العالم، مشيراً إلى أن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد زيادة ملحوظة بالطلب على السفر مقارنة بالعام 2019، نتيجة تسريع عمليات التطعيم وفتح المزيد من المسارات الآمنة بين الدول وتراكم الخبرات التي اكتسبتها السلطات المعنية بتشغيل المطارات، في التعامل مع الجائحة وتوفير سفر آمن للمسافرين.

وقال الزفين: المطارات وشركات الطيران على أتم الاستعداد لتوفير تجربة سفر سلسة وآمنة للمسافرين».