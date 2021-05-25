«وول ستريت» ترتفع بدعم أسهم التكنولوجيا

نيويورك (رويترز) - فتحت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت على زيادة اليوم الثلاثاء، مدعومة بمكاسب الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الضخمة، إذ انحسرت مخاوف التضخم وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لليوم الرابع على التوالي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 34.7 نقطة بما يعادل 0.10 بالمئة إلى 34428.66 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 8.9 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 4205.94 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 60.4 نقطة أو 0.44 بالمئة إلى 13721.543 نقطة.

