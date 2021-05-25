أدنوك تواصل دعمها للقطاع الصناعي

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اليوم عن توقيع اتفاقيتين طويلتي الأجل لبيع الغاز الطبيعي مع شركة «حديد الإمارات» و«أركان لمواد البناء» في أبوظبي. وتؤكد الاتفاقيتان التزام أدنوك بتوفير إمدادات موثوقة ومستدامة من الغاز الطبيعي لتمكين ودعم قطاع الصناعات المحلية ودفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، كما تعكس الاتفاقيتان دعم أدنوك لاستراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «اصنع في الإمارات» وسعيها الدائم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات في إطار استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

وبموجب شروط الاتفاقيتين، ستقوم أدنوك بتوريد الغاز الطبيعي لشركتي «حديد الإمارات» و«أركان» على مدى السنوات العشر المقبلة لدعم الطلب المتزايد على الطاقة والمواد الخام من القطاع الصناعي في أبوظبي. وقع الاتفاقيتين خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق في أدنوك، وسعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»، وعبد العزيز أسد، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أركان لمواد البناء».

إمدادات مستقرة وموثوقة

وقال خالد سالمين: «إن هاتين الاتفاقيتين المهمتين ستسهمان في تعزيز علاقتنا طويلة الأمد مع كلتا الشركتين وتوفير إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة لدعم القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، وذلك لتعزيز نمو الصناعة وتطويرها وتمكين ودعم استراتيجية 'اصنع في الإمارات'. وستظل أدنوك ملتزمة بالمحافظة على توفير إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز وتمكين الاكتفاء الذاتي منه لدولة الإمارات تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة».

نمو الصناعات المحلية

وتمتلك أدنوك طاقة إنتاجية تقدر بـ 11 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا وأكثر من مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الحامض يومياً، ويتم توريد الكثير من هذا الغاز للعملاء في دولة الإمارات. وتوفر أدنوك حالياً أكثر من ثلثي احتياجات القطاع الصناعي المحلي من الطاقة، بما يسهم في دعم وتمكين نمو الصناعات المحلية.

من جانبه، قال سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»: «ستضمن هذه الاتفاقية تأمين إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي لمصانعنا بتكلفة مضمونة على مدى عشرة أعوام مقبلة».

بدوره، قال عبد العزيز أسد، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أركان لمواد البناء»: «ستسهم هذه الاتفاقية في ضمان استقرار الأسعار والتسليم في المواعيد المحددة، ما يدعم خططنا التشغيلية وقدراتنا التصنيعية عبر مجموعة أعمالنا».