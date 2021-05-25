«العين للتوزيع» تنجز 15 مشروعاً حيوياً في العين

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة العين للتوزيع، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، اليوم، عن تنفيذ 15 مشروعاً في البنية التحتية للمياه والكهرباء، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لشركة العين للتوزيع، الهادفة لتوريد خدمات المياه والكهرباء بأعلى معايير الكفاءة والاستدامة لقاعدة المتعاملين المتنامية في منطقة العين.

وقال عبد الله علي الشرياني، المدير العام لشركة العين للتوزيع: «يسعدنا أن نعلن عن الانتهاء من إنجاز 15 مشروعاً حيوياً للبنية التحتية خلال العام الماضي. وبالرغم من التحديات والظروف التي فرضها الوباء، فقد تم تطبيق استراتيجية مواصلة الأعمال لتحقيق الأهداف والمشاريع المخطط لها دون تأخير أو إصابات عمل أو هدر للوقت أثناء تنفيذ 10 ملايين ساعة عمل. ونحن في شركة العين للتوزيع نجدد التزامنا تجاه متعاملينا لتلبية الطلب في القطاعات المختلفة للمساهمة في رفاهية ونمو اقتصادنا.»

وكانت شركة العين للتوزيع قد استثمرت أكثر من 416 مليون درهم لاستكمال المشاريع التطويرية في المناطق السكنية والحضرية في كافة أنحاء منطقة العين، والتي شملت أعمال توريد وتركيب أربع محطات فرعية أولية بجهد 33/11 كيلوفولط بقدرة 240 ميجا فولط أمبير، ونقل 12 محطة مدمجة إلى مناطق جديدة.

كما تضمنت توريد وتركيب أربع محطات فرعية أولية بجهد 33/11 كيلوفولط بقدرة 60 ميجا فولط أمبير لكل منها، وذلك في مناطق، «المريال»، و«المضيف»، و«الطوية»، و«البطين»، مع تجهيزها بكابلات الألياف الضوئية لتغذية المحطات الفرعية الأولية الجديدة في الطوية والعين.

وستمكِّن هذه المحطات من تلبية الطلب على الخدمات في مشاريع الإسكان الجديدة، وبالتالي تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من العملاء في المنطقة.

كما تم تركيب 21 محطة توزيع فرعية بجهد 11/0.415 كيلوفولط في عدة مناطق لضمان الجودة وعدم الانقطاع في الخدمات التي توردها الشركة للمصانع والمدارس والمناطق السكنية. أما فيما يخص مشاريع المياه، فقد قامت شركة العين للتوزيع بتركيب شبكات مياه مُحدَّثة في 27 موقعاً مختلفاً، بالإضافة إلى توريد وتركيب 181 غرفة فحص صمامات جديدة، و163 صنبور إطفاء حريق، وتحويل 1252 وصلة مياه منزلية قائمة إلى الشبكة الجديدة.

وقد أنهت شركة العين للتوزيع تنفيذ المشاريع المذكورة محققة أكثر من 10 ملايين ساعة عمل من دون تسجيل أي إصابات عمل مُهدرة للوقت، مما يجسد التزام الشركة الصارم بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة في كافة عملياتها.