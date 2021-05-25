«الدار» تكشف تفاصيل مشروعها الجديد في ياس

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة الدار العقارية عن إطلاق 189 فيلا مستقلة في مشروع «نويا لوما» بجزيرة ياس، الذي يقع مجاوراً لنويا في الجزء الشمالي من الجزيرة، وتتوفر وحداته للتملك الحر للجنسيات كافة. ويلي الإقبال الكبير الذي شهدته الدار على وحدات الفلل المكوّنة من أربعة غرف خلال مبيعات المرحلتين الأوليتين، سيضم مشروع «نويا لوما» وحدات فلل مستقلة مكوّنة من ثلاث أو أربع أو خمس غرف، وذلك تلبية لاحتياجات العملاء. وتتميز كافة الوحدات داخل مشروع «نويا لوما» باستقلاليتها مع زيادة المساحات الداخلية والخارجية، مع متوسط مساحات أكبر مقارنةً بوحدات المرحلة الثانية.

مجسم لإحدى الفلل

وتبدأ أسعار الفلل المكوّنة من ثلاث غرف من 2.41 مليون درهم، بينما تبدأ أسعار وحدات الفلل المكوّنة من أربع وخمس غرف من 2.77 مليون درهم و3.27 مليون درهم على التوالي. وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «شهدت المرحلتان الأوليتان من مشروع نويا إقبالاً قوياً على الوحدات، مما يؤكد ثقة العملاء المتجددة في شركة الدار، كما يُظهر متانة السوق العقاري في أبوظبي والآفاق المستقبلية الواعدة التي يتمتّع بها. ونواصل التزامنا بالتشاور والتحدث مع عملائنا لضمان تلبية كافة احتياجاتهم، وبما يسمح لنا تطوير وحدات عقارية تساهم في سد الفجوات القائمة في السوق العقاري. ويُعدّ مشروع 'نويا لوما' نموذجاً رائعاً، حيث يتكامل بشكل مثالي مع محفظة أصولنا العقارية عالية الجوّدة في جزيرة ياس، التي تُعدّ إحدى أبرز الوجهات الرئيسية في الإمارة».