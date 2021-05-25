«دناتا» تقدم للمسافرين أول خدمة من نوعها في العالم

دبي (الاتحاد) أصبحت الحلول المبتكرة المقدمة خارج المطارات، تشكل تجارب سفر جيدة ومطلوبة في مرحلة ما بعد كوفيد-19.

ومن بين هذه الخدمات، خدمة إنهاء إجراءات السفر وتقديم اختبار كوفيد- 19 «بي سي آر» من المنزل والتي تقدمها شركة دوبز التابعة لـوكالة دبي الوطنية للسفر الجوي «دناتا»، والتي لاقت ارتياحاً لدى المسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الجائحة.

وتقدم دوبز أيضاً خدمة مشابهة للمسافرين القادمين الذين بات بإمكانهم الذهاب لمنازلهم بعد إتمام إجراءات الجوازات، حيث تقوم الشركة باستلام حقائبهم وتخليصها جمركياً نيابة عنهم ومن ثم تسليمها إلى منازلهم.

وتقدم دوبز حالياً خدماتها إلى المسافرين على متن 13 شركة طيران، بما فيها الناقلات الوطنية الإماراتية وهي طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، كما يمكن أيضاً للمسافرين على متن الخطوط الجوية السعودية والخطوط الجوية القطرية الاستفادة من هذه الخدمات.

وحظي هذا المنتج الخدمي الذي تم عرضه في معرض المطارات، الذي يقام حاليا في دبي في مركز دبي التجاري العالمي، باهتمام كبير.

وقال سامر صبح، مدير العمليات والشريك المؤسس لشركة دوبز: «نحن أول شركة في العالم لجهة تقديم وجلب خدمات المطارات إلى داخل المدينة مع سلامة وأمان، من خلال سيارة متنقلة مجهزة للقيام بجميع المهام المطلوبة للسفر حيث يمكن للمسافرين من دولة الإمارات تبسيط رحلة سفرهم من خلال الشروع بأول وأكثر الخطوات أهمية والتي تشمل إجراء فحص بي سي آر والحصول على بطاقة الصعود إلى الطائرة وهم في منازلهم».

وأضاف سامر صبح: «وفقاً للسيناريو الحالي، أصبحت خدماتنا على درجة أعلى من الأهمية لجهة أنها تضمن الحد الأدنى من التماس بين الأشخاص خلال الرحلة، وبالنظر إلى أننا نقوم بإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة في موقعهم، فقد بات من الممكن للمسافرين التوجه مباشرة من منازلهم إلى نقاط الجوازات».

وتقدم دوبز الآن خدمات تسجيل الوصول واختبار بي سي آر الجماعية التي تحظى بطلب مرتفع بالنظر إلى أن الكثير من الشركات تضع موظفيها في الحجر الصحي قبيل السفر إلى الوجهات الجديدة.

وشدد صبح على أن دوبز تضمن السلامة التامة من خلال تصوير الأمتعة خطوة بخطوة عبر نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة بزاوية 360 درجة والتتبع بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي.

وتخطط دوبز لتكرار نجاحها في بلدان أخرى، حيث أضاف صبح: «نحن في مرحلة متقدمة من المناقشات مع العديد من البلدان في الخليج وأوروبا».