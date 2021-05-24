البنوك تضخ 51.5 مليار درهم استثمارات جديدة في الربع الأول

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ضخت البنوك العاملة في الإمارات (58 بنكا) استثمارات جديدة بقيمة 51.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري ليرتفع رصيد استثماراتها إلى 507.3 مليار درهم بنهاية مارس 2021 مقارنة مع 455.8 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2020، بنمو بلغت نسبته 11.3% وفقا للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وتؤكد مؤشرات الاستثمارات لدى البنوك العاملة بالدولة امتلاكها لسيولة مرتفعة خلال الفترة الحالية، حيث ارتفعت نسبة السيولة النقدية المؤهلة لدى القطاع المصرفي إلى 18.8% بنهاية مارس 2021 مقارنة مع 18.4% بنهاية ديسمبر 2020.

وارتفع رصيد استثمار البنوك في الأسهم بنحو 400 مليون درهم جديدة خلال الربع الأول من 2021. وتركزت معظم استثمارات البنوك على قطاع السندات والأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق والتي ارتفع رصيدها بنحو 48 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 ليبلغ 159.3 مليار درهم بنهاية مارس 2021 مقارنة مع 111.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020. وأما رصيد الاستثمارات في سندات الدين فقد ارتفع بنحو 3.6 مليار درهم خلال فترة لمقارنة نفسها. إلى ذلك تظهر البيانات أن احتياطيات البنوك الإجمالية لدى المصرف المركزي زادت بنحو 9.4 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 3% خلال الربع الأول من 2021 لتبلغ 325.6 مليار درهم بنهاية مارس الماضي. وارتفع رصيد الاحتياطيات الإلزامية بقيمة 13.6 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها بنمو 10.4% ليبلغ رصيدها في هذا البند 98.7 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.