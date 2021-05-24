تكنولوجيا القياسات الحيوية ترسم مستقبل السفر عبر المطارات العالمية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد خبراء في صناعة المطارات، أن جائحة «كوفيد-19» دفعت العديد من مطارات العالم إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، والتركيز على الابتكارات الجديدة لتسهيل عملية السفر، لافتين إلى أن نحو 64% من المطارات حول العالم تستهدف إطلاق بوابات المغادرة الذاتية، باستخدام القياسات الحيوية، وتوثيق الهوية الشخصية، بحلول عام 2023.

وأوضح مشاركون في الدورة العشرين من معرض المطارات الذي افتتحه، أمس، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، بمشاركة أكثر من 95 عارضا دولياً، أن مطارات دولة الإمارات تقود المطارات العالمية في العمل على تبني أحدث التطبيقات التكنولوجية لتقليل نقاط التلامس خلال رحلة المسافر داخل المطار لضمان الانسيابية من جهة، وتعزيز صحة وسلامة المسافرين من جهة أخرى.

وقال سموه: «إن صناعة الطيران لها تاريخ وخبرة عريقة في التعامل مع التحديات والأزمات، والخروج منها بأقل الخسائر، وبحصيلة كبيرة من التجارب المستفادة، و(كوفيد- 19) هو واحد من هذه الأزمات التي تواجهها الصناعة في الوقت الراهن، والعالم على وشك الخروج من هذه الأزمة لنكون مرة أخرى على مسارات التحول والتعافي». وأضاف سموه: «إن الاستجابة الهائلة لمعرض المطارات هي مؤشر على ثقة عالم الطيران القوية في دبي وجهودها العالمية. ويسعدني أن أرى جميع الفاعلين في الصناعة يعملون معاً لتحقيق انتعاش ملحوظ وأسرع بعد معاناتهم من الوباء وتشغيل المطارات وشركات الطيران باعتبارها شريان الحياة».

وقال ثاني الزفين الرئيس، رئيس مجموعة شركات إماراتك: إن المشاركة في معرض المطارات هذا العام تشكل أهمية كبيرة للشركة للتعريف بالحلول التي وضعتها «إماراتك» لإحداث تجربة سفر سلسة دون تلامس أو أوراق لتسهيل رحلة المسافرين وجعلها أكثر راحة وأمناً، متوقعاً أن يكون عام 2021 عاماً أفضل لصناعة الطيران بشكل عام والمطارات بشكل خاص، بما يعزز قدرتها على استعادة زخمها قريباً.

إلى ذلك، قال إبراهيم أهلي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، المشغل الوحيد لخدمات الحركة الجوية في مطار دبي الدولي: «نعمل على تعزيز كفاءة العمليات، ونقوم بترقية النظم من أجل سلامة وأمن حركة الطائرات، استعداداً لعودة الزخم المتوقعة لحركة الرحلات الجوية في الأشهر المقبلة، وسوف تستمر مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية في ابتكار الإجراءات والخدمات والمرافق لتبقى لاعباً مثالياً لخدمة قطاع الطيران اليوم وفي المستقبل».

القياسات الحيوية

ومن جانبه، قال دانيال قريشي، مدير مجموعة المعارض في شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض، إن المطارات ستشهد على المستوى العالمي استثمارات وترقيات كبيرة بهدف تنفيذ المبادرات الجديدة التي أوصت بها «أياتا» ومجلس المطارات العالمي على صعيد الصحة والسلامة واعتماد التكنولوجيا، مشيراً إلى أن التغييرات الرئيسية المتوقع تنفيذها في المطارات على مدى الأعوام الخمسة المقبلة ستركز على التكنولوجيا والحلول الجديدة المرتكزة على البيانات، والذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين»، والحلول غير التلامسية الموجهة للمسافرين، على غرار تسجيل الوصول الذاتي وتسليم الحقائب، وخدمات تدعم الأجهزة المحمولة.

وأصبحت القياسات الحيوية محور الاستثمار الرئيسي مع استهداف 64% من المطارات إطلاق بوابات المغادرة الذاتية باستخدام القياسات الحيوية وتوثيق الهوية الشخصية بحلول عام 2023، بعد أن أثبتت تقنيات عدم التلامس نفسها كعنصر مغيّر للعبة، كما كشف عن ذلك تقرير نشرته شركة سيتا في عام 2020 حول رؤى تكنولوجيا المعلومات في ميدان النقل الجوي، في حين تقوم المطارات من الآن ولغاية عام 2023 بإيلاء أولوية استثمار عالية لتقنيات عدم التلامس.

رقمنة

بدوره، قال ديفيد شومر، نائب رئيس قسم الأمن المدني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ساب: إن الشركة تعمل على توفير أحدث الحلول التي تساهم في أتمتة أو رقمنة عمليات المطارات، ومنها البرج الرقمي الذي يتيح التحكم بحركة الملاحة الجوية عن بُعد، وعرض حركة المرور الأرضية/ الجوية عبر شاشات متعددة من مكان بعيد عن موقع المطار، ليساهم في خفض عدد الأفراد الموجودين في برج المراقبة في المطار وهذا مهم جداً، خصوصاً خلال جائحة «كورونا».

وأضاف أن حزمة حلول ساب تعمل كذلك على توفير كمية الوقود والوقت، نظراً لتسهيل وتنظيم الحركة الجوية والأرضية التي تديرها وحدات التحكم بالملاحة، وبالتالي تفادي انتظار الطائرات على المدارج لوقت طويل.

بيئة غير تلامسية

وقال ماري غايريل، مدير وحدة الرادارات السطحية لمراقبة حركة الطيران المدني، في شركة تاليس، إن المطارات العالمية آخذة في الانتقال إلى بيئة تشغيلية غبر تلامسية، مشيراً إلى أن مطار دبي الدولي يُعد أحد أكثر مطارات العالم تسييراً للرحلات الدولية، ويتحلى بأعلى معايير الأمان والجاهزية لسيناريوهات التشغيل المعقدة، حيث يقود الطريق نحو الاعتماد على أحدث تقنيات التعرف على الوجه والقياسات البيومترية، التي تلغي الحاجة إلى وثائق الهوية عبر مختلف نقاط المطار، ما يوفر للمسافرين تجربة سفر سلسة ولا تلامسية.

وقال جورج حنوش، الرئيس التنفيذي لشركة «بيانات» المتخصصة في هندسة وتجهيزات المطارات: إن المطارات الإماراتية باتت أحد أهم اللاعبين الاستراتيجيين في صناعة النقل الجوي عالمياً، بفضل بنيتها التحتية الحديثة وتطويعها للتكنولوجيا لتصبح مضرب المثل ونموذجاً يحتذى به في سرعة التحول التكنولوجي كأحد أهم الأدوات التي تميز المطارات الوطنية عن نظيراتها المنافسة لها والتي ساهمت في تحسين تدفق المسافرين.