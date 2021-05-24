«غرفة دبي» تنظم المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال أكتوبر المقبل

دبي (وام)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، تنظيمها الدورة السادسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 13 و14 أكتوبر القادم تحت شعار «التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية».

وتكتسب دورة هذا العام من المنتدى أهمية خاصة، حيث إنها تقام ضمن فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي يشهد مشاركة دولية واسعة من 173 دولة و24 منظمة دولية، كما يأتي المنتدى ليعكس تعافي حركة الاقتصاد العالمي بعد فترة من التحديات، وعدم التوازن التي رافقت حركة التجارة والأعمال والناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19». ويجسد شعار دورة هذا العام من المنتدى «التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية» التصورات الجديدة للمرحلة المقبلة من الشراكة مع القارة السمراء، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي أفرزتها الجائحة، ووضع الأسس لمستقبل جديد يتيح للشركات ورجال الأعمال التعرف على الفرص التي يوفرها السوق الأفريقي للشركات المحلية، وكذلك التعريف بدبي ودولة الإمارات وميزاتها التنافسية التي تجعل منها بوابة دخول الشركات الأفريقية إلى أسواق المنطقة والعالم. وأوضح حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن إقامة النسخة الجديدة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي» مؤشر إيجابي على ريادة دبي في قيادة مرحلة التعافي من تداعيات جائحة «كورونا» وتأكيد أن قطاعات الأعمال في دولة الإمارات تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق انطلاقة متجددة تعزز من مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة. وأضاف قائلاً نتطلع اليوم إلى الترحيب بشركائنا من مختلف دول القارة السمراء وإتاحة الفرصة أمام مجتمع الأعمال المحلي في الإمارة للتعرف من كثب على آفاق توسيع نشاطاتهم التجارية وعلاقاتهم مع الأسواق في أفريقيا وإقامة علاقات شراكة واعدة ومثمرة تصب في دعم النمو المتبادل لكلا الجانبين.