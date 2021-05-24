«إكسبيرينس هب»: 7 آلاف وكيل سفر في برنامج «خبير ياس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إكسيبرينس هب»، التابعة لشركة «ميرال» عن تسجيل أكثر من7 آلاف وكيل سفر في برنامجها «خبير ياس»، الذي يهدف لتدريب واعتماد وكلاء السفر لتعزيز معرفتهم في ما يتعلق بالمعالم السياحية التي تحتضنها جزيرة ياس.

وحاز أكثر من 5 آلاف وكيل، من إجمالي 7 آلاف التحقوا بالبرنامج، على شهادة اعتماد باعتبارهم خبراء سياحيين في جزيرة ياس، لينضموا بذلك إلى نخبة من المتخصصين الذين يمتلكون معرفةً عميقة وتفصيليةً حول المعالم السياحية الاستثنائية التي تتميز بها الجزيرة.

ويتعاون برنامج خبير ياس مع هيئات سياحية في دول الخليج، التي التحق منها أكثر من 500 وكيل سفر في البرنامج، بما في ذلك «سيرا» و«جامبو» للسفريات و«فرسان» للسفر وغيرها الكثير، وذلك بهدف بناء شبكة سفراء العلامة التجارية لجزيرة ياس، والمكونة من وكلاء قادرين على استقطاب السياح العالميين لزيارة الجزيرة.

وقال ليام فندلي، المدير العام لشركة «إكسبيرينس هب»: «تواصل إكسبيرينس هب جهودها للتأكيد على استمرارية التزامنا تجاه شركائنا العالميين، من خلال العمل على تحسين برامجنا القيّمة في قطاع السياحة وتطويرها بما في ذلك برنامج خبير ياس، ولطالما تمحورت أولويتنا القصوى خلال فترة ركود حركة السفر، حول دعم قطاع السياحة وتقييم الوسائل التي تمكّننا من تحسين عروضنا استعداداً لعودة النشاط إلى القطاع. كما نتطلع إلى استقطاب مزيد من وكلاء السفر العالميين، وتدريبهم عبر برنامج خبير ياس لتسليط الضوء على هذه الوجهة السياحية الفريدة والمميزة».

وتم إطلاق برنامج خبير ياس في سبتمبر 2019، ليقدم وحدات تدريبية للتعريف بالمناطق السياحية والتجارب الترفيهية، الحائزة جوائز عديدة، إلى جانب وجهات الإقامة وبرامج السفر التي تقدمها الجزيرة.