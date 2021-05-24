«الماء والكهرباء» تُرقِّي نظام تخطيط موارد المؤسسات

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

قامت «الاتحاد للماء والكهرباء»، بترقية نظام تخطيط موارد المؤسسات المستخدم فيها إلى نظام «SAP HANA»، بما يساهم في تحويلها إلى مؤسسة ذكية بالكامل، تمارس مهامها بشكل أسرع وبكفاءة أعلى.

وقال المدير العام محمد محمد صالح لـ«الاتحاد»: إن النظام المذكور يعد منصة رقمية متكاملة ومجهزة بمجموعة من أحدث التطبيقات الذكية، وتضم قاعدة بيانات قياسية مصنفة عالمياً من قبل شركة Gartner، وهي معروفة بالسرعة الفائقة والقدرة على إيجاد الحلول الذكية للتغلب على معوقات الأداء.

وذكر صالح أنه من خلال المشروع المذكور، قام الفريق التقني الداخلي في «الاتحاد للماء والكهرباء»، بإعادة بناء العمليات التشغيلية باستخدام أحدث تقنيات التحول الرقمي، مثل الذكاء الاصطناعي في المحادثات الافتراضية، وروبوتات الدردشة، والقدرات التنبؤية.

وأضاف: والتعلم الآلي واستخدام البيانات المستخلصة من القدرات التنبؤية وإنترنت الأشياء (Internet of Things)، والجيل الحديث من SAP Fiori، كذلك أحدث تقنيات وبرامج الهاتف المحمول، بما أدى في المجمل إلى تحقيق ارتفاع مضطرد في الإنتاجية.

وأشار إلى أن «الاتحاد للماء والكهرباء»، تعمل على تبسيط العمليات التشغيلية المذكورة، بناءً على النتائج التحليلية للبيانات والمستمدة من معالجتها الآنية باستخدام حوسبة الذاكرة الداخلية في نظام SAP HANA، بهدف تحقيق منافع عملية إضافية.

وتابع: وبالتالي تسهيل العمليات وتطوير نوعية المخرجات وزيادة الإنتاجية وتعزيز سعادة المتعاملين، والذي يعد الهدف الأسمى للمشروع، والذي يندرج ذلك في إطار مشروع التحول الرقمي الشامل.