رحلات جوية مباشرة من كييف إلى رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

وقعت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة اتفاقية شراكة استراتيجية مع «الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية»، الناقل الوطني لدولة أوكرانيا، تستقبل الإمارة بموجبها الرحلات الجوية التجارية المباشرة من أوكرانيا بدءاً من 25 يونيو 2021.

وفي الوقت الراهن، ستبدأ الإمارة باستقبال رحلتين أسبوعياً من العاصمة الأوكرانية كييف، في ضوء توقعات بزيادة عدد الرحلات في المستقبل القريب. وتأتي هذه الخطوة لتتيح الإمارة آفاقاً جديدة للاستفادة من هذه السوق العالمية تزامناً مع التخفيف المتواصل للقيود المفروضة على قطاع السفر. وستكون الخطوط الجوية الأوكرانية أول شركة طيران تسيّر رحلاتها المباشرة من أوكرانيا إلى إمارة رأس الخيمة، والأحدث ضمن سلسلة شراكات الطيران الاستراتيجية التي أبرمتها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بهدف دفع عجلة نمو الإمارة كوجهة سياحية ديناميكية ومتنوعة.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «أصبحت أوكرانيا واحدة من أبرز الأسواق الرئيسية المتنامية بالنسبة لإمارة رأس الخيمة، وتأتي شراكتنا الجديدة مع الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية تأكيداً لعزمنا على استئناف الحركة السياحية عبر إعادة تنشيط اتفاقيات التعاون في مجال الطيران.