«دبي للسلع المتعددة» يفتتح «مركز كريبتو»

حسام عبد النبي (دبي)

افتتح مركز دبي للسلع المتعددة، أمس «مركز كريبتو»، المتخصص لتوفير منظومة شاملة تدعم نمو وازدهار الأعمال والشركات الناشطة في قطاعي التشفير والبلوك تشين.

ويستهدف مركز دبي للسلع المتعددة أن يصبح «مركز كريبتو»، ثقلاً محورياً على خريطة تطوير وتطبيق تقنيات التشفير والبلوك تشين، حيث سيضم المركز كافة الأعمال والشركات بمختلف فئاتها وأحجامها الناشطة في مجال التشفير، بدايةً من الشركات المتخصصة في تطوير منصّات التداول المدعومة بتقنية البلوك تشين، ووصولاً إلى المؤسسات المعنية بطرح الأصول المشفّرة وإصدارها وإدراجها وتداولها.

شهد حفل الافتتاح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، وعدد من المسؤولين.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، خلال افتتاح المركز: إن مركز دبي للسلع المتعددة أرسى، بالتعاون مع شركاء آخرين، أسس بيئة تنظيمية داعمة ومتطوّرة لتمكين شركات التشفير من مباشرة أعمالها انطلاقاً من دبي.

وأضاف، أن المركز وقع خلال شهر مارس الماضي، مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع بهدف إنشاء إطار عمل تنظيمي للشركات العاملة في مجالات طرح الأصول المشفّرة وإصدارها وإدراجها وتداولها في مركز دبي للسلع المتعدّدة.

وأكد أن هيئة الأوراق المالية والسلع ستتولى تنظيم أنشطة تداول الأصول المشفرة التي يتم إجراؤها داخل المنطقة الحرة، منوهاً بأن الشركات والأعمال المتخصصة في مجال التشفير سوف تستفيد كذلك من إطار العمل التنظيمي الذي يعتمده مركز دبي للسلع المتعددة، مما سيعزز سهولة ممارسة الأعمال من دون المساومة على معايير الحوكمة وممارسات الشفافية.

وأشار ابن سليّم، إلى أن تقنيات التشفير والبلوك تشين تزخر بإمكانات هائلة قادرة على تطوير مسار التجارة العالمية وسلاسل التوريد والانتقال بها إلى مستويات جديدة تماماً.

وذكر أن هذه التقنيات تنسجم تماماً مع رؤية مركز دبي للسلع المتعددة، المتمثّلة في قيادة تطوير مستقبل التجارة، كما إنها تشكل أحد الركائز الأساسية التي حفّزت الجهود لتدشين «مركز كريبتو» الذي يتمتع بالإمكانات المناسبة التي تجعله داعماً للشركات المتخصصة في قطاع التشفير والمضي قدماً بالتجارة العالمية نحو آفاق جديدة، بفضل ما يقدمه من بيئة تنظيمية متطوّرة زاخرة بالمواهب والكوادر المتميّزة، ومدعومة بإمكانية الوصول إلى الموارد الرأسمالية وفرص النمو المجزية، لافتاً إلى أنه انطلاقاً من المبادرات المثمرة مثل استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية (البلوك تشين)، تطمح حكومة دبي إلى قيادة التوجّه نحو تبنّي واعتماد تقنيات البلوك تشين، ما سيؤسس لبيئة داعمة للأعمال والشركات الناشطة في مجال التشفير، كما سيرسّخ مكانة الإمارة كلاعب بارز على خريطة التكنولوجيا الدولية.

وأوضح ابن سليّم، أنه من المقرر أن يقدم «مركز كريبتو» حلولاً استشارية في مجال التشفير بدعم من «كريبتو فالي لابز»، وهي الشركة الداعمة لمشروع «كريبتو فالي» المدعوم من الحكومة السويسرية، والذي شكّل نقطة انطلاقة لمنصّات عالمية رائدة في مجال التشفير مثل كاردانو وإيثريوم.

وقال: إنه فضلاً عن ذلك، سيضم المركز مساحات عمل مشتركة لاستضافة كافة الأطراف الفاعلة في قطاع التشفير، بدايةً من روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ووصولاً إلى مجموعة واسعة من البرامج الحاضنة والمسرّعات، في منطقة أبراج بحيرات جميرا بدبي، منوهاً بأن مركز دبي للسلع المتعددة يمتلك سجلاً في توظيف إمكانات تقنيات التشفير والسجلات الموزعة، عبر منصّة تداول السلع الزراعية Agriota المدعومة بتكنولوجيا البلوك تشين، والتي من شأنها أن تُعزز الترابط بين المزارعين في الهند والمستهلكين في دولة الإمارات، بالإضافة إلى منصّة DigitalSugar التي تستخدم تكنولوجيا البلوك تشين لتعزيز تجارة السكر دولياً.

من جانبه، قال رالف غلابيشنيغ، مؤسس «كريبتو فالي فينتشر كابيتال» و«كريبتو فالي لابز»: إن دبي تتمتع بكافة الإمكانات والمقومات التي تمكّنها من ترسيخ مكانتها كمركز دولي جاذب للأعمال والشركات داخل قطاع حلول وتطبيقات البلوك تشين المبتكرة، في ظل الدعم الحكومي القوي والاهتمام المتزايد من جانب قطاعات الأعمال المزدهرة.

وأكد أنه بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، سنعمل على تطوير وإدارة منظومة متكاملة في دولة الإمارات انطلاقاً من مركز كريبتو، حيث سيتم تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول، بما في ذلك توفير الدعم والاستثمار في الشركات الناشئة خلال مراحلها الأولى من النمو، بالإضافة إلى خدمات الابتكار للعملاء من المؤسسات والشركات الكبرى، وغير ذلك من الفعاليات التثقيفية والبرامج التعليمية حول البلوك تشين وريادة الأعمال، إلى جانب الخدمات الاستشارية، بهدف دعم الشركات الناشئة في مجال تقنيات التشفير والسجلات الموزعة لتأسيس أعمالها بدولة الإمارات والمضي قدماً بمسيرة نموّها، إضافة إلى جذب الكوادر الموهوبة في مجال التشفير إلى مركز كريبتو، بهدف استقطاب شركات التشفير الكبرى التي تتطلع إلى الكفاءات والمهارات المتخصصة في مجال الهندسة والبرمجة.