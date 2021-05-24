ورشة تعريفية بخريطة طريق الحكومة الرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مؤخراً ورشة تعريفية بخريطة طريق الحكومة الرقمية، حضرها عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية في الدولة.

هدفت الورشة التي أقيمت افتراضياً عبر منصة زوم إلى تسليط الضوء على الوثيقة التوجيهية وخريطة طريق الحكومة الرقمية 2021-2025 والتي أعدتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وتتضمن تطوير وإطلاق نافذة رقمية حكومية موحدة، ونقل 100% من الخدمات الحكومية إلى المنصة خلال عامين.

وتأتي الورشة في ضوء إطلاق الهيئة استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية والسياسات الداعمة، وضرورة تبني الجهات الاتحادية لممكنات الحكومة الرقمية، من أجل توفير خدمات رقمية استباقية ومتكاملة وسهلة وسريعة، تفوق احتياجات وتوقعات المتعاملين عبر منصة موحدة، وبما يتواءم مع مبادئ مئوية الإمارات 2071 والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.

وقال المهندس محمد إبراهيم الزرعوني نائب مدير عام الهيئة لقطاع الحكومة الرقمية: «يأتي إطلاق الهيئة لخريطة طريق الحكومة الرقمية 2021-2025 في وقت فهمت فيه دول العالم الأهمية الكبيرة لعملية التحول الرقمي وضرورة تبني المبادرات الرقمية والتحول إلى الخدمات الرقمية للحفاظ على سلامة وأمن شعوبها، لقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة وعملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة سباقة إلى تبني الخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي الكامل، وتمكين كافة أفراد المجتمع من الحصول على الخدمات الحكومية وحتى الخدمات الخاصة عبر جهاز الهاتف الذكي، واليوم يمكن لسكان دولة الإمارات الاستفادة من 2500 خدمة رقمية في مختلف المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والمجتمعية».