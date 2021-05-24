«إي. زي. دبي»: التجارة الإلكترونية بالإمارات الأسرع نمواً أوسطياً

دبي (الاتحاد)

تنمو التجارة الإلكترونية بمعدل سنوي مركب بنسبة 19% خلال الفترة من 2019 إلى 2024، في حين يتوقع أن تجارة التجزئة في المتاجر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1% خلال نفس الفترة، وفقا لتقرير «قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020».وبصرف النظر عن تأثير الجائحة، يتوقع أن يتضاعف انتشار الإنترنت في الشرق الأوسط بنسبة 6% بحلول عام 2024، مقارنة ب 3% في 2019.

وبحسب التقرير، نجح قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة في تحقيق مكانة بارزة باعتباره القطاع الاقتصادي الأسرع نمواً في الشرق الأوسط من حيث قيمة المبيعات، مدعوماً بارتفاع الاتصال الرقمي والبنية التحتية والنمو الكبير في قطاع الإلكترونيات والملابس والأحذية، وذلك وفق تقرير «قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020».

وأطلقت «إي.زي.دبي»، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب هذا التقرير، بالشراكة مع «يورومونيتور إنترناشيونال»، المزود الرائد عالمياً لمعلومات الأعمال والأبحاث، و«جونز لانج لاسال» (جي إل إل)، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية.

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: «تواصل التجارة الإلكترونية نموها التصاعدي في الإمارات، ويمثل ذلك فرصة رائعة للشركات لتوسيع عملياتهم، والاستفادة من الإمكانات الكثيرة للتجارة الإلكترونية. لقد لعب القطاع اللوجستي دوراً رئيساً في تعزيز اقتصاد دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وأدى إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز رئيس للتجارة الإلكترونية في المنطقة، وذلك عن طريق جذب الشركات الرائدة وخلق منظومة مستدامة لعدد منها.

وكشفت نتائج التقرير أن نمو التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط يعتمد بشكل أساسي على ما تحققه الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتين تمثلان 75% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في 2020. ويعزى ذلك إلى القوة الشرائية العالية، والاستخدام الموسع لقنوات التواصل الاجتماعي، وارتفاع معدلات انتشار الهواتف الذكية، مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.

وقال حسين دوغان، مدير عام وكالة» «يورومونيتور إنترناشونال» في دبي:«لقد أدت الثورة الرقمية إلى تجديد هيكلة تجارة التجزئة لسنوات قادمة، الأمر الذي أسهم في ظهور نماذج أعمال ومنظومات تجارية وقنوات جديدة للوصول إلى المستهلكين».

وبالتوافق مع جهودها المستمرة لتقديم الحقائق حول تأثير التجارة الإلكترونية على قطاع الخدمات اللوجستية للبيع بالتجزئة، وجدت «جي إل إل» أنه منذ جائحة «كوفيد – 19»، تضاعف انتشار التجارة الإلكترونية، حيث ارتفع من 3% في عام 2019 إلى 5% في 2020 في جميع أنحاء المنطقة. وكان أداء تجار التجزئة ممن يمتلكون منصات تجارة إلكترونية ومنصات رقمية أفضل بكثير من المنافذ التقليدية التي واجهت ضغوطاً خلال فترات الإغلاق. وأفادت التقارير أن المنطقة استفادت من البنية التحتية القوية. ووفق مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي 2018، احتلت الإمارات المرتبة 11 عالمياً والأولى إقليمياً من حيث كفاءة الجمارك والبنية التحتية القوية وجودة الخدمات اللوجستية. وأدى ذلك بمجمله إلى دعم مكانة الدولة كمركز رائد في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية.

وقال تييري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة «جي إل إل» في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا:«ما يزال سوق العقارات العالمي يتأثر بالتكنولوجيا والسلوك نتيجة تفشي الجائحة، ما أدى حتماً إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي. ويتضح هذا بشكل خاص في قطاع التجزئة، حيث يتسوق المستهلكون عبر الإنترنت بوتيرة أعلى بكثير من أي وقت مضى».