«أبوظبي الإسلامي» يدشن أجهزة الصرّاف الرقمي الذكي

أبوظبي (الاتحاد)

دشن مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة جديدة من الأجهزة الرقمية المتكاملة التي تحمل العلامة التجارية «الصرّاف الذكي» من مصرف أبوظبي الإٍسلامي، عبر فروعه الرئيسة في دولة الإمارات وذلك من خلال شراكته مع «ديبولد نيكسدورف»، الشركة الأميركية متعددة الجنسيات المتخصصة في تكنولوجيا التجزئة والتمويل.

وتوفر أجهزّة الصرّاف الذكي حزمة من الخدمات المقدمة في الفروع الصغيرة، ما سيتيح للعملاء فرصة الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية غير المتوافرة عادة في أجهزة الصرّاف الآلي التقليدية، مثل الحصول على بطاقة مخصصة فورية إلى جانب تحديث بيانات وتفاصيل الحساب. ويتمكّن العملاء عبر أجهزّة الصرّاف الذكي من التحدث مباشرةً مع أحد مستشاري أبوظبي الإسلامي عبر اتصال فيديو، ما سينقل رحلة العملاء إلى تجربة مصرفية أسرع وأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم طوال اليوم على مدار الساعة. وسوف يتمكن العملاء من إجراء وتنفيذ كافة خدمات الصرّاف المُعتادة، مثل الإيداع والسحب النقدي وصرف الشيكات وبما في ذلك العملات المعدنية وإيداعات الشيكات والتحويلات المالية الداخلية. كما سيتمكن العملاء كذلك من تنفيذ مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية، تشمل تحديث البيانات الشخصية وطلب دفتر شيكات جديد وبيانات مصرفية مُصدقة، إلى جانب التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي من دون الحاجة إلى الانتظار في الفرع.

وقال أحمد عتيق الظاهري، رئيس فروع مصرف أبوظبي الإسلامي في دولة الإمارات: «تمثّل أجهزّة الصرّاف الذكية الجديدة إضافة نوعية لشبكة فروعنا، كما توفر قناة أخرى للعملاء تمكّنهم من الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية ضمن تجربة أسرع وأكثر أماناً وملاءمةً. وتوفر هذه الأجهزة العديد من الخدمات، بدايةً من فتح حساب مصرفي اضافي ومروراً بتقديم طلب للحصول على بطاقة جديدة ووصولاً إلى إدارة شؤونهم المالية، معتمدةً على التقنية الذاتية المطوّرة من قبل شركة ‹ديبولد نيكسدورف›، بما يضمن تعزيز راحة العملاء. وتُعد خطتنا لتدشين المزيد من أجهزة الصرّاف الذكي في المواقع الرئيسة بدولة الإمارات دليلاً واضحاً على التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بإيجاد حلول رقمية مبتكرة تعزز من تجربة العملاء المصرفية».