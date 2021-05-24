«أسهم أبوظبي» إلى أعلى مستوياتها التاريخية

يوسف البستنجي (أبوظبي) تواصلت عمليات تحقيق المكاسب في أسواق الأسهم الإماراتية، ليحلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، خلال جلسة تداولات اليوم، بدعم من المبادرات الحكومية التي ترجمتها البيانات المالية والنقدية، وأكدت دخول الاقتصاد الوطني مرحلة انتعاش جديدة.

وتظهر البيانات أن أداء الاقتصاد الوطني عزز ثقة المستثمرين الأجانب الذين ضخوا نحو 176.3 مليون درهم استثمارات جديدة في الأسهم المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي خلال جلسة أمس. ويدعم الأداء في سوق أبوظبي صانعو سوق فاعلون، ويحظى السوق بدرجة عالية من الاستقرار أيضاً نتيجة تداولات المستثمرين المؤسساتيين الذين يستحوذون على 85% من إجمالي قيمة التداول في السوق، ما يجعل هامش التذبذب محدوداً وضيقاً في حركة السوق.وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 4 مليارات درهم تقريباً، لتبلغ أعلى مستوى في تاريخها عند 955.5 مليار درهم، فيما تجاوز المؤشر العام للسوق حاجز 6600 نقطة لأول مرة، وأغلق عند مستوى 6615 نقطة تقريباً.

وارتفع المؤشر العام للسوق اليوم 1.05% تعادل ايدة بقيمة 68.5 نقطة، بدعم من قطاعي البنوك والعقار وهي القطاعات الحيوية التي تقود الاقتصاد الوطني غير النفطي حتى الآن. وشهدت الجلسة دخول سيولة كبيرة للتداولات في سوق العاصمة أبوظبي، حيث بلغت قيمة التداول 1.8 مليار درهم تم تداولها من خلال 4993 صفقة أبرمت خلال الجلسة.

إلى ذلك، بلغت قيمة التداولات في سوق دبي المالي نحو 336 مليون درهم، وهو مؤشر مهم على ارتفاع مستويات السيولة في السوق مقارة مع معدلات التداول اليومية على مدى الأشهر الماضية.

وأغلق سوق دبي المالي أيضاً متماسكاً في المنطقة الخضراء، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.02% عد مستوى 2788 نقطة تقريباً، رغم عمليات جني أرباح شهدتها الجلسة على بعض الأسهم القيادية التي كانت حققت مكاسب مهمة خلال الأيام القليلة الماضية.