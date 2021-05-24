90 % خصومات في متاجر بدبي خلال 3 أيام

دبي (الاتحاد) تستعد مراكز التسوق وأكثر من 1500 متجر و500 علامة تجارية للمشاركة في فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، التي تنطلق يوم الخميس وتستمر لمدة 72 ساعة، لتقديم تجارب مميزة لعشاق التسوق من خلال ما تطرحه من عروض ترويجية مذهلة مع أسعار مخفضة وبنسبة تصل إلى 90 بالمئة، بالإضافة إلى فرص الفوز بجوائز كبرى.

وتلتزم جميع مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" بالإجراءات الإحترازية للمحافظة على صحة وسلامة المتسوقين والتي تشمل تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

يمكن للمتسوقين الاستفادة من عروض ترويجية هائلة على تشكيلة واسعة من المنتجات وإكسسوارات الأزياء وأحدث خطوط الملابس وغيرها الكثير طوال فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى".