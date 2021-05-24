«زيب» الأسترالية تستحوذ على شركة إماراتية

دبي (رويترز) - قالت شركة زيب الأسترالية اليوم الاثنين إنها استحوذت بالكامل على شركتين للبيع بالتقسيط، واحدة في أوروبا والثانية في الشرق الأوسط، بقيمة إجمالية بلغت 160 مليون دولار أسترالي (123.65 مليون دولار)، إذ تتطلع إلى التوسع عالميا في هذا القطاع سريع النمو.

تأتي الصفقات بعد حوالي خمسة أشهر من قيام زيب، ثاني أكبر شركة بهذا القطاع في أستراليا، بجمع التمويل لشراء حصص في تويستو، التي مقرها جمهورية التشيك، وسبوتي، ومقرها الإمارات.

أدى النمو الكبير في التسوق عبر الإنترنت خلال جائحة كوفيد-19 وتزايد الإقبال على الدفع بالتقسيط إلى استكشاف الشركات أسواقا جديدة، في سباق على الصدارة فيما بينها ومع شركات مالية تقليدية مثل باي بال هولدنجز.

جمعت زيب في أبريل نيسان 400 مليون دولار أسترالي إضافية، وأعلنت دخولها كندا والتوسع في آسيا حيث تستعد أكبر منافسيها، شركة أفترباي، لبدء عملياتها.

ستدفع زيب 140 مليون دولار أسترالي للحصول على الملكية الكاملة لتويستو.

وفيما يتعلق بسبوتي، ستنفق زيب 21 مليون دولار أسترالي لشراء الحصة التي لا تملكها في الشركة التي تأسست العام الماضي وتعمل في السعودية والإمارات. ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة في الربع الثالث من العام.

(الدولار = 1.2940 دولار أسترالي)

