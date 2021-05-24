الدولار لأدنى مستوياته وبِتكوين تفقد نصف قيمتها

لندن (رويترز) - استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر أمام سلة عملات رئيسية اليوم الاثنين، مع استمرار استفادة العملات عالية المخاطر من مراهنات على تعاف قوي للاقتصاد العالمي.

وحوم مؤشر الدولار حول مستوى 90، منخفضا 0.2 بالمئة ومقتربا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر 89.646 الذي سجله يوم الجمعة.

يُعتبر الدولار ملاذا آمنا، وقد تراجع تراجعا مطردا على مدى الشهرين الأخيرين مع تنامي التفاؤل الاقتصادي.

وفتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم، لتقترب من ذرى قياسية، لكن مع إغلاق عدة أسواق، من بينها ألمانيا، في عطلة عامة.

وصعد اليورو ربعا بالمئة متجاوزا 1.22 دولار. وزادت العملة الموحدة حوالي أربعة بالمئة مقابل الدولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وقال جون أراتشي محلل سوق الصرف في راكوتن للأوراق المالية «رغم أن الولايات المتحدة قادت إعادة فتح الاقتصادات في الربع الأول، فإن أوروبا تعوض تأخرها ولديها مجال لتحسن أكبر، مما يدعم اليورو».

وفي العملات المشفرة، انتعشت بِتكوين لترتفع ستة بالمئة إلى أقل قليلا فحسب من 37 ألف دولار، لكنها مازالت منخفضة كثيرا بعد تراجع حاد في الأيام الأخيرة، إذ فقدت ما يصل إلى 17 بالمئة لتسجل 31 ألفا و107 دولارات أمس الأحد.

خسرت العملة نصف قيمتها خلال أسابيع فحسب من تسجيلها ذروة قياسية عند 64 ألفا و895 دولارا في أبريل، مما يقوض مبررات قبولها قبولا واسعا.

وتهاوت العملات المشفرة عموما بعد أن قال إيلون ماسك إنه سيتوقف عن قبول بِتكوين كعملة لشراء سيارات تسلا وبعد أن فرضت الصين مزيدا من القيود عليها.

