«حصنتك» في 90% بعقارات «أبوظبي الأول العقارية»

أبوظبي (الاتحاد) استكملت شركة أبوظبي الأول العقارية ربط أكثر من 90% من عقاراتها بنظام «حصنتك» للمباني والمنشآت التجارية لحماية الأرواح والممتلكات من الأخطار الناجمة عن الحرائق والحفاظ على استدامة وسلامة المباني في الدولة مما يضمن أعلى مستويات الحماية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أيمن السبيعي مدير عام شركة حصنتك للمباني والمنشآت: «تعتبر 'حصنتك' من أولى الخدمات الاتحادية المتخصصة بالاستجابة للطوارئ والحرائق على مستوى العالم، حيث تم إعداد هذه المبادرة لحماية الأرواح والممتلكات، إلى جانب دورها الحيوي في مساعدة شركات رائدة مثل أبوظبي الأول العقارية لضمان سلامة مبانيها. ونحن من هذا المنطلق فخورون بالتعاون مع مالكي العقارات من الشركات التي تعتمد نهجاً استباقياً على هذا الصعيد، والتي تشاطرنا الرؤية التي تضع العميل وسلامته في المقام الأول».