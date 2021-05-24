«طيران الإمارات»: خفض تكاليف هذا التحليل ينعش السفر

مصطفى عبد العظيم (دبي) - طالب السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، بضرورة العمل على تخفيض تكاليف فحوصات كوفيد-19، والتوسع في اعتماد الاختبارات السريعة ونشر اللقاحات حول العالم، وذلك لتسريع تعافي صناعة السفر من تبعات جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى أن التحسن في أداء طيران الإمارات خلال الأشهر القليلة الماضية جاء أفضل من المتوقع.

وتوقع كلارك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية بالنسخة الافتراضية لمعرض سوق السفر العربي التي انطلقت اليوم، أن تشهد صناعة السفر تعافياً قوياً خلال الفترة المقبلة، لكنه سيكون متفاوت من سوق لآخر، اعتماداً على دور اللقاح واستعداد الدول للانفتاح.

وأوضح أن التكلفة المرتفعة لاختبارات «كوفيد-19»، ستعيق الطلب على قطاع الطيران، لذا فإنه من المهم البحث عن حلول لإجراء الاختبارات بسرعة، وبتكلفة قليلة جداً، مشيراً إلى انه في حال تم توزيع لقاحات كوفيد-19 بشكل عادل في جميع أنحاء العالم، وتم تبسيط أنظمة الاختبارات فسيقدم هذا نوعاً من المساعدة للقطاع، وسيعود إلى العمل على نطاق واسع بحلول نهاية هذا العام.

واعتبر أن زيادة إنتاج اللقاح والتوزيع العادل هو أمر أساسي للسيطرة على الفيروس واستعادة درجة من الحياة الطبيعية.

وقال رئيس شركة طيران الإمارات: إن أداء الشركة خلال الأشهر القليلة الماضية جاء أفضل مما تم توقعه في البداية، وأفضل كثيراً مما كنا نظن أننا سنكون عليه في هذا الوقت، حيث قامت الناقلة بتنشيط طائرات الركاب وإعادتها للخدمة بأسرع ما يمكن، فيما كانت حركة الشحن البضائع تعمل باستمرار. وبين أن طائرة أن A380 العملاقة تلعب دوراً كبيراً، وستظل داعماً للناقلة في الأسطول خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، مشيراً إلى أن شركات الطيران منخفضة التكلفة ستستفيد عندما يستأنف قطاع الطيران في عالم ما بعد كوفيد، وذلك بفضل الطلب المحلي القوي في الولايات المتحدة والصين وأوروبا.