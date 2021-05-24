عارضون من 50 دولة بمعرض المطارات بدبي



أحمد بن سعيد: الاستجابة الهائلة للمعرض مؤشر على ثقة عالم الطيران القوية في دبي

دبي (الاتحاد) افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اليوم الدورة العشرين من معرض المطارات الذي يعتبر من أكبر المعارض المتخصصة بصناعة المطارات على مستوى العالم.

وانطلقت فعاليات المعرض في القاعتين 7 -8 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة 95 عارضاً دولياً من 50 دولة، على الرغم من الأزمة التي خلفها كوفيد- 19 على صناعة الطيران العالمية.

وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد بجولة داخل المعرض تفقد خلالها أجنحة الشركات العارضة، وتبادل أطراف الحديث مع كبار مسؤولي هذه الشركات حول تحديات المرحلة الحالية ومتطلبات المرحلة المقبلة لعودة قطاع الطيران إلى سابق عهده قبل عام 2020.

أحمد بن سعيد خلال جولته في المعرض

وقال سموه:«صناعة الطيران لها تاريخ وخبرة عريقة في التعامل مع التحديات والأزمات والخروج منها بأقل الخسائر وبحصيلة كبيرة من التجارب المستفادة، وكوفيد- 19 هو واحد من هذه الأزمات التي تواجهها الصناعة في الوقت الراهن، والعالم على وشك الخروج من هذه الأزمة لنكون مرة أخرى على مسارات التحول والتعافي».

وأضاف سموه:«إن الاستجابة الهائلة لمعرض المطارات هي مؤشر على ثقة عالم الطيران القوية في دبي وجهودها العالمية. ويسعدني أن أرى جميع الفاعلين في الصناعة يعملون معاً لتحقيق انتعاش ملحوظ وأسرع بعد معاناتهم من الوباء وتشغيل المطارات وشركات الطيران باعتبارها شريان الحياة».

وأكد سموه قائلاً:«كما في الماضي، تواصل دبي في المستقبل دورها الريادي في نهوض الصناعة من خلال التعاون في الأزمات والعمل بروح الفريق والثقة بالنفس لتحريك المعيقات والعودة للإبحار بنجاح ضد الرياح».

منتجات وخدمات جديدة

وقال خبراء دوليون: إن صناعة المطارات تمتلك بعد عام من الضغوط والتحديات والتغييرات غير المسبوقة، شعوراً متجدداً من التفاؤل مع دخولها عام 2021 في ظل ازدياد الحركة تدريجياً، جراء تأسيس عدد أكبر من ممرات السفر بين الوجهات المهمة. وفي حين أخذت المطارات بإعداد العدة وإعادة تهيئة نفسها لمواجهة تدفق المسافرين بعد الوباء، فقد بدأت في البحث بشكل متزايد عن أحدث الحلول والتقنيات لضمان سفر أكثر أماناً حتى العام 2025 وما بعده.

ويزور المعرض كبار صانعي القرار في كبريات مطارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، بحثاً عن منتجات وخدمات جديدة لمنشآتهم. ويقام على هامش المعرض 3 منتديات مهمة تغطي أبرز تحديات قطاع المطارات وهي: منتدى قادة المطارات العالمية، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية ومؤتمر أمن المطارات، بالإضافة إلى مؤتمرين جديدين أيضاً، هما: مؤتمر تجربة المسافرين في المطارات ومؤتمر التحول الرقمي للمطارات.

علي المدفع: بداية العودة التدريجية

ومن جانبه، أكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن الدورة العشرين لمعرض المطارات في دبي، تشكل بداية العودة التدريجية لازدهار صناعة الطيران في المنطقة بعد الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كوفيد- 19، وتعزز التواصل بين قادة هذه الصناعة لمشاركة الخطط والأفكار والاطلاع على أحدث التقنيات التي تسهم في تحسين العمليات وتطوير الإجراءات. ودولة الإمارات تعد مركزاً إقليمياً مرموقاً في هذا القطاع، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وأنظمة وتقنيات حديثة، وأعلى معايير الأمن والسلامة العالمية، مع خدمات توفر الراحة للمسافرين».

إبراهيم أهلي: استخدام أحدث التقنيات

وقال إبراهيم أهلي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، المشغل الوحيد لخدمات الحركة الجوية في مطار دبي الدولي:«تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى جعل دبي مطاراً للعالم، نعمل على تبني وتنفيذ مشاريع استراتيجية ومستقبلية خاصة بقطاع الطيران، من شأنها أن تعزز استمرارية التعامل مع الحركة الجوية بكفاءة، حتى في خضم الأوقات الصعبة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة تستخدم أحدث التقنيات لتوفير أفضل الخدمات وأكثرها سلامة لشركات الطيران والمسافرين وتعزيز سمعة مطار دبي كأفضل مطار في العالم».

ثاني الزفين: القطاع يستعيد زخمه قريباً

ومن جانبه، قال ثاني الزفين رئيس مجموعة شركات إماراتك: «كانت هناك علامات إيجابية قوية على الانتعاش في جميع أنحاء العالم. نأمل أن يكون 2021 عاماً أفضل لصناعة الطيران بشكل عام والمطارات بشكل خاص. ونحن على ثقة بأن صناعة الطيران سوف تستعيد زخمها قريباً، خاصة في دبي التي هي دائماً على استعداد للتغلب على جميع أنواع التحديات والمبادرة إلى طرح الحلول». وتعرض «إماراتك» أمام زوار المعرض الحلول التي وضعتها لإحداث تجربة سفر سلسة من دون تلامس أو أوراق، لتسهيل رحلة المسافرين وجعلها أكثر راحة وأمناً.

القياسات الحيوية

ومن جانبه، قال دانيال قريشي، مدير مجموعة المعارض في شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض، إن المطارات ستشهد على المستوى العالمي استثمارات وترقيات كبيرة بهدف تنفيذ المبادرات الجديدة التي أوصى بها أياتا ومجلس المطارات العالمي على صعيد الصحة والسلامة واعتماد التكنولوجيا، حيث يمثل معرض المطارات منصة مركزية يتم فيها عرض الابتكارات الجديدة أمام اللاعبين في قطاع الطيران.