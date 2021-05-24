إقبال من المستثمرين على عقارات دبي.. ما السبب؟

دبي (الاتحاد) ارتفعت التصرفات العقارية في إمارة دبي منذ مطلع عام 2021 ولغاية نهاية شهر أبريل الماضي إلى 25445 تصرفا عقاريا بقيمة 92 مليار درهم بنمو 51 بالمائة من حيث عدد التصرفات و72 بالمائة من حيث قيمتها، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، بحسب دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وكشفت الدائرة عن مواصلة القطاع العقاري في الإمارة استقطاب المزيد من المستثمرين العقاريين بفضل ما يتمتع به القطاع من بنية تحتية قوية وفرص استثمارية جذابة حيث بلغ عدد المستثمرين الجدد منذ مطلع العام حتى نهاية أبريل الماضي 8749 مستثمرا جديدا يمثلون ما نسبته 65 بالمائة من إجمالي عدد المستثمرين العقاريين المسجلين في تلك الفترة وذلك بنمو وصل إلى 54 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.

وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية خلال الفترة المذكورة نحو 36 مليار درهم محققة بذلك زيادة قدرها 44 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 الأمر الذي يؤكد استمرارية تدفق الاستثمارات العقارية منذ بداية العام بوتيرة عالية ويعزز كذلك من ثقة المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء.

وبلغ عدد العقود المسجلة منذ مطلع عام 2021 ولغاية نهاية شهر أبريل الماضي 187,949 عقدا حيث استحوذت عقود الإيجار الجديدة على 58 بالمائة منها..في حين مثلت العقود المجددة نسبة بلغت 42 بالمائة من إجمالي العقود المسجلة خلال الفترة المشار إليها.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة نموا متزايدا وانتعاشاً أكبر للقطاع العقاري وذلك في أعقاب سماح اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بتقديم طلبات التصريح الإلكتروني لفعاليات الأعمال بمختلف أنواعها إلى جانب اقتراب انطلاق فعاليات«إكسبو دبي 2020» والتي تستقطب بدورها السياح والزوّار من مختلف أنحاء العالم.