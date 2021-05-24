35 % نمو التبادل التجاري بين الإمارات وإيطاليا

مصطفى عبد العظيم (دبي) قال نيكولا لينر، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات، إن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيطاليا سجل ارتفاعاً قياسياً خلال عام 2020 ليصل إلى 8.4 مليار يورو، بنمو قدره 35% مقارنة بعام 2019، على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأوضح في تصريحات صحفية على هامش مشاركة إيطاليا بجناح ضخم في معرض المطارات بدبي، أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأول لإيطاليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى تطلعه إلى زيادة الصادرات الإيطالية إلى الإمارات، خاصة في قطاعات الزراعة والأزياء والمجوهرات والتكنولوجيا.

لفت لينر إلى المشاركة الإيطالية الضخمة في معرض المطارات هذا العام بنحو 24 شركة متخصصة في صناعة المطارات، تعكس ثقة الشركات الإيطالية في آفاق نمو قطاع السفر في دولة الإمارات التي تشكل المحور الرئيس لحركة الطيران في المنطقة.

نيكولا لينر يتحدث لـ«الاتحاد»

وأكد أهمية المعرض في فتح أسواق جديدة للشركات الإيطالية واكتشاف المزيد من مشاريع البنية التحتية في قطاع المطارات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، إضافة إلى تعزيز القدرات التكنولوجية لإيطاليا وتوسيع دائرة الاتصالات المفيدة لتطوير الأعمال على أكمل وجه.

وأشار إلى أنه يجري حالياً وضع اللمسات النهائية للجناح الإيطالي في إكسبو 2020 دبي، متوقعاً أن يكون الجناح جاهزاً بشكل كامل خلال أسابيع، استعداداً لانطلاق الحدث في أكتوبر المقبل، والذي سيكون فرصة أخرى لعرض التقدم التكنولوجي لإيطاليا ومساهمتها في إيجاد حلول للتحديات العالمية.







