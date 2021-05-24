بتكوين تقاوم مجدداً بعد موجة بيع

لندن (رويترز) - قاومت العملات المشفرة اليوم الاثنين من جديد، وتمكنت من تعويض بعض الخسائر التي منيت بها بعد موجة بيع في مطلع الأسبوع أججها المزيد من المؤشرات على اتخاذ الصين المزيد من إجراءات التحجيم للقطاع الناشئ.

وزادت بتكوين لتبلغ ما يصل إلى 37391 دولارا بعد أن انخفضت 7.5 بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفعت في أحدث تعاملات نحو خمسة بالمئة.

وقفزت إثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة، بأكثر من عشرة بالمئة ووصلت إلى 2321 دولارا، ماحية خسائر بلغت 8.6 بالمئة تكبدتها أمس الأحد دفعتها قرب أدنى مستوى في شهرين عند نحو 1730 دولارا.

وكان القائمون على عمليات التعدين لاستخراج العملات المشفرة المحرك الأساسي للانخفاضات القوية، إذ أوقفوا العمليات بالصين إثر تزايد التدقيق في أنشطتهم من السلطات هناك. ويحصل القائمون على تلك العمليات على العملات الرقمية المشفرة باستخدام أجهزة كمبيوتر قوية لحل عمليات حسابية معقدة.

