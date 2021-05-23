«آيرينا» تسلط الضوء على تحول الطاقة وأنظمة الغذاء

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك أكثر من 280 ممثلاً من 96 دولة في الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» والذي ينعقد بشكل افتراضي. يأتي الاجتماع قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26) هذا العام، وبالتزامن مع سعي البلدان المتواصل لإرساء سياسة محددة لقطاع الطاقة بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإبقاء الحرارة دون 1.5 درجة مئوية.

ويجتمع المجلس في يومي 25 و26 مايو، مع جلسة خاصة حول أنظمة الغذاء والطاقة سيتم عقدها وبثها مباشرة في يوم 24 مايو. ويترأس اجتماعات المجلس أكيهيكو ناكاجيما، الممثل الدائم لدى الوكالة وسفير اليابان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «توفر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة المنصة الأشمل للقاء مجتمع الطاقة العالمي. ولم يسبق للتعاون ونهج التعددية اللذين تعززهما اجتماعات مجلسنا، أن كانا أكثر أهمية لتحقيق الأهداف العالمية. وسيكرس هذا الاجتماع الأهمية الجوهرية لأجندة الأعمال العالمية المحددة لإزالة الكربون قبيل وبعد انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، مع تسليط الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة».

وقبل يوم واحد من انعقاد المجلس الذي يستمر ليومين، ستقام جلسة نقاشية خاصة بعنوان «تحول الطاقة وأنظمة الغذاء دعماً للتنمية المستدامة». وستتناول الجلسة العلاقة بين الطاقة المتجددة والأنظمة الغذائية بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتسريع وتيرة تحول قطاع الطاقة. وستوفر الجلسة منصة رفيعة المستوى لتبادل المعارف والخبرات.