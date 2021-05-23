بلحيف النعيمي: مواجهة تحدي التغير المناخي استراتيجية إماراتية

دبي (الاتحاد)

ناقش معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة مع مسؤولي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمشاريع العملاقة على المستوى المحلي في جهود دولة الإمارات للعمل، من أجل البيئة والمناخ والوصول إلى حيادية الكربون.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمقر الشركة في دبي في إطار سلسلة من الجولات والزيارات الميدانية التي ينفذها معاليه لعددٍ واسع من جهات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات المبادرات الفعالة في مجال خفض انبعاثات الكربون؛ بهدف تحفيز وتشجيع مكونات المجتمع كافة، وتحديداً القطاع الخاص على المشاركة بفعالية في هذه الجهود.

والتقى معاليه خلال الزيارة بعبدالله جاسم بن كلبان العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وعبدالناصر إبراهيم سيف بن كلبان الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال معاليه: «إن مواجهة تحدي التغير المناخي وخفض مسبباته والتكيف مع تداعياته تمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، ويُعد تعزيز خفض الانبعاثات الكربونية بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى حيادية الكربون الركيزة الرئيسة لهذه الأولوية؛ لذا تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تحفيز القطاع الخاص على المشاركة بقوة في تعزيز الوصول لهذه الحيادية».

ولفت معاليه إلى أن الوزارة تعمل على دعم المبادرات الحالية للقطاع الخاص واستقطاب كافة مؤسساته على مستوى الدولة للمشاركة في هذه المسيرة التي من دورها تعزيز دور دولة الإمارات في مواجهة التحدي الأكثر تهديداً لاستمرارية الحياة على كوكب الأرض.