«ائتمان الصادرات» تقدم 3605 ضمانات بقيمة 2.28 مليار درهم

دبي (الاتحاد)

قدمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات 3605 ضمانات ائتمانية متجددة بقيمة تجاوزت 2.28 مليار درهم، أي ما يعادل 6.86 مليار درهم كضمانات لصادرات غير نفطية إلى أكثر من 85 دولة، وقامت بتقديم ضمانات لتمويلات تجارية بلغت 1.16 مليار درهم، بحسب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة. وأضاف معاليه، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لعام 2021 لمجلس إدارة الشركة في مكتبها في دبي «على الرغم من تداعيات فيروس كوفيد - 19 على الاقتصاد العالمي، أكدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التزامها بتعزيز نمو وتنافسية الشركات الإماراتية في الأسواق الدولية.

وحتى أبريل 2021، وتعمل الشركات المستفيدة من الضمانات التي قدمتها الاتحاد لائتمان الصادرات في قطاع صناعة الكابلات، الحديد، البتروكيماويات، مواد البناء، التغليف، السيارات، الطاقة، الخدمات، الرعاية الصحية، والأغذية».

وأضاف معاليه: «وفي الوقت ذاته، استمرت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم قطاع التجارة والتصدير بالدولة، حيث إنها لم تقم بدعم الشركات الإماراتية في الحفاظ على سيولتها النقدية فحسب، بل وقامت بتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وبالتالي المساهمة في تعافي الاقتصاد الوطني.

وقد ساعدت هذه المبادرات على تسهيل دخول الشركات الإماراتية إلى الأسواق العالمية وخلق فرص استثمارية واعدة، الأمر الذي يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وقطاع التوظيف والشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن شأن تسهيل وصول الشركات إلى تمويل التجارة والمشاريع أن يسهم بشكل كبير في دعم (مشروع 300 مليار) ومبادرة (اصنع في الإمارات)، وأن يعمل على مضاعفة قيمة ناتج القطاع الصناعي الوطني في السنوات العشر القادمة».

وخلال الاجتماع، اطّلع المجلس على مستجدات الأداء والنشاط التجاري حتى أبريل 2021، واعتمد البيانات المالية المدققة للشركة لعام 2020، وناقش عدداً من الموضوعات الأخرى المدرجة في جدول الأعمال، بما في ذلك المشاريع الرئيسية لتوحيد الجهود على المستوى الوطني لتسهيل الوصول إلى التمويل التجاري وزيادة الشراكات