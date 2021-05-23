«المالية» و«تنمية المشاريع» تدعمان رواد الأعمال

دبي (الاتحاد)

وقعت وزارة المالية مؤخراً مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وقع المذكرة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، وسعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

مريم الأميري

و أكدت الأميري حرص وزارة المالية على التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية، وشركات القطاع الخاص بهدف دعم قطاع الأعمال في الدولة بشكل عام، ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، وذلك إيماناً من الوزارة بأهمية الدور الذي تؤديه هذه المشاريع في تنويع وتنمية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

سعيد المري

من جهته، قال سعيد مطر المري: تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في التنويع والتنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.