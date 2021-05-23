«كهرباء دبي» تدشّن 6 محطات نقل رئيسية جديدة

دبي (الاتحاد)

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 6 محطات نقل كهرباء رئيسية جديدة بقيمة إجمالية تجاوزت 1.1 مليار درهم منذ بداية 2021 وحتى 30 أبريل 2021، منها محطة جهد 400 كيلوفولت في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة تحويلية 2020 ميجافولت أمبير، وخمس محطات نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت في مناطق عدة في دبي بقدرة تحويلية 750 ميجافولت أمبير.

وتغذي هذه المحطات مناطق السطوة ونخلة ديرة وجبل علي الصناعية الأولى ومنطقة أم الدمن.

وتطلّب إنجاز هذه المحطات أكثر من 10.6 مليون ساعة عمل آمنة على الرغم من المعوقات المرتبطة بانتشار جائحة «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» خلال المراحل النهائية للتنفيذ، حيث تم استخدام أحدث التقنيات المعتمدة في إنشاء محطات الكهرباء عالمياً، وذلك لضمان أعلى معايير الأمن والسلامة للحفاظ على صحة جميع موظفي «الهيئة» وأفراد المجتمع.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي. ويأتي تدشين محطات النقل الجديدة ضمن جهود (الهيئة) لرفع قدرة وكفاءة وجاهزية شبكة نقل الكهرباء في الإمارة للوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، مع توفير هامش احتياطي مناسب، وبالاعتماد على أحدث أدوات استشراف المستقبل وأفضل التقنيات الرقمية والذكية، وذلك في إطار جهود (الهيئة) لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية». واضاف: وتصل القيمة الإجمالية لاستثمارات «الهيئة» في قطاع نقل الكهرباء إلى 8.8 مليار درهم.