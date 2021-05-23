«المركزي»: تخريج 25 مواطناً من «الإشراف على المخاطر»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي منح الشهادة التنفيذية لمتخصصي الإشراف القائم على المخاطر لــ 25 مواطناً إماراتياً، وذلك في حفل افتراضي، بحضور معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، وماري أودي الرئيس التنفيذي للمعهد المصرفي الإيرلندي، بتاريخ 20 مايو 2021.

وقد أطلق المصرف المركزي برنامج الشهادة التنفيذية لمتخصصي الإشراف القائم على المخاطر في يناير 2020، تماشياً مع أهدافه الاستراتيجية في أن يصبح ضمن أفضل البنوك المركزية على مستوى العالم. وتم تصميم هذا البرنامج بهدف بناء وتعزيز مهارات مفتشي المصرف المسؤولين عن مهام التفتيش على المؤسسات المالية المرخصة.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المركزي: «نسعى إلى التميز في جميع مجالات أعمالنا؛ لذا يأتي الاستثمار في المواهب الإماراتية تعزيزاً لمسؤولياتنا الرقابية على البنوك ودعماً لأجندة التوطين لدولة الإمارات. وتم تصميم هذا البرنامج خصيصاً لمصرف الامارات المركزي، حيث زود المفتّشين بالمعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات الرقابية لتقييم المخاطر المتنوعة، وستساهم هذه المبادرة في تعزيز الاستقرار المالي في الامارات».