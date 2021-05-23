أم القيوين تكثف جهودها لتأسيس قطاع سياحي جاذب

أم القيوين (وام)

أكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين أن الدائرة تعمل على تأسيس قطاع سياحي جاذب للسياح والاستثمارات من خلال الترويج وبناء الشراكات وجعل إمارة أم القيوين مقصداً عالمياً للسياحة البيئية والثقافية، بالإضافة إلى الترويج السياحي ودعم الاستثمار والشراكات السياحية والسياحة البيئية والثقافية، وذلك بما يتواءم مع توجهات حكومة أم القيوين ورؤيتها المستقبلية.

وأضاف أن استراتيجية السياحة في الإمارة تتبنى في رؤيتها وأهدافها تحويل الإمارة إلى وجهة سياحية واستثمارية مستدامة وجاذبة وتتخذ من السياحة الأثرية والترفيهية والبيئية محركات رئيسية تقود جهود تنمية القطاع السياحي وتعتمد عدداً من المحاور لتهيئة بيئة داعمة للسياحة تتضمن تطوير التشريعات والقوانين والبنية التحتية والمنشآت والاستثمار والتمويل.

وأكد أن الدائرة تولى اهتماماً كبيراً للمحافظة على المباني الأثرية الواقعة في المواقع الأثرية والتاريخية بالإمارة من خلال ترميمها وإعادة تأهيلها من خلال اتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية للصيانة الدولية.