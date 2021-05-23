السعودية تستهدف سعودة 340 ألف وظيفة

الرياض (الاتحاد) دشنت السعودية اليوم برنامجاً جديداً لتوفير وظائف لائقة وجاذبة لمواطنيها لزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل في القطاع الخاص، أطلقت عليه اسم «برنامج نطاقات المطور».

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان اليوم الأحد إن هذا البرنامج سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة للمواطنين حتى عام 2024، واعتبرت البرنامج الذي تم بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص، شريكاً أساسياً في تصميم قرارات سوق العمل.

ويستهدف برنامج نطاقات المطور توفير الوظائف الأكثر جودة للمواطنين والمواطنات السعوديات، ومنها وظائف الهندسة والصيدلة وطب الأسنان وتقنية المعلومات والاتصالات وغيرها من المهن المشابهة، كما يجري أيضاً دعم خطط توطين هذه الوظائف من خلال وضع حد أدنى للأجور .

كانت الوزارة أطلقت النسخة الأولى من برنامج نطاقات عام 2011، لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، حيث كانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف ريال، ثم تم رفعها إلى 4 آلاف ريال مع بداية الربع الثاني من هذا العام.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شاركت برنامج النطاقات الجديد مع القطاع الخاص عبر أكثر من 28 ورشة عمل مثّل فيها 23 قطاعاً اقتصادياً.

