لماذا يتعين عليك التسجيل في الهوية الرقمية الإماراتية؟

يوسف العربي (أبوظبي) بلغ عدد المواطنين والمقيمين المسجلين في نظام الهوية الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة 1.46 مليون مستخدم منها 711 حساباً موثوقاً، وفق بيانات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. وأوضحت الهيئة أن الهوية الرقمية توفر دخولا آمنا وفوريا لأكثر من 6 آلاف خدمة تقدمها 130 جهة حكومية خاصة وقالت :«تم تبني الهوية الرقمية على مستوى جميع الإمارات في الدولة كما ويتم تفعيلها في الخدمات ذات التأثير العالي كأنظمة المراسلات وأنظمة الموظفين وذلك لتوسيع مجال الاستفادة من مزايا الهوية الرقمية ولاسيما التوقيع الرقمي، كما ويجري حالياً اضافة مستندات جديدة إلى خاصية (تبادل المستندات) لرفع تبني الخدمة في القطاع الخاص».

ووفق بيانات الهيئة بلغ عدد المواقع الالكترونية الحكومية التي تستخدم خاصية الدخول 181، كما بلغ عدد تطبيقات الهاتف المتحرك الحكومية التي تستخدم خاصية الدخول 81، فيما بلغ عدد المواقع الالكترونية لجهات القطاع الخاص التي تستخدم خاصية الدخول 14.

وبلغ عدد تطبيقات الهاتف المتحرك لجهات القطاع الخاص التي تستخدم خاصية الدخول 12، كما بلغ عدد الخدمات التي تستخدم خاصية التوقيع الرقمي 29 خدمة كما بلغ عدد الخدمات التي تستخدم خاصية الختم الرقمي خمس خدمات.

وأعلنت حكومة دولة الإمارات توظيف تكنولوجيا البصمة البيومترية للوجه في تسجيل المتعاملين في تطبيق «الهوية الرقمية»، ضمن خططها التطويرية لمشروع أول هوية وطنية رقمية آمنة للمواطنين والمقيمين في الدولة، يتم الحصول عليها باستخدام بصمة الوجه، بما يسهم في تسهيل عملية التسجيل في «الهوية الرقمية-UAE Pass» دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة الحكومية. وتعد «بصمة الوجه» إحدى أهم التقنيات الذكية التي تم تطويرها للعمل في القطاعات المختلفة، للاستفادة منها في الارتقاء بخدمات القطاعين الحكومي والخاص، حيث تعد أداة ذكية، قادرة عبر الربط مع قاعدة البيانات بوزارة الداخلية، على تحديد هوية الأشخاص، سواءً عبر المسح الضوئي لصورة تؤخذ من أجهزة التصوير المرتبطة، أو عبر الصور الملتقطة للأشخاص، وتعد «بصمة الوجه» منظومة متكاملة تسهم في تعزيز الأمن، ويمكن استخدامها في كثير من التعاملات بمختلف القطاعات لتحديد هوية المتعاملين بصورة ذكية وسريعة ودقيقة في بيئة عالية من الخصوصية وضمان سرية المعلومات.

مميزات التسجيل ببصمة الوجه:

• تسجيل فوري في الهوية الرقمية باستخدام بصمة الوجه للحصول على الخدمات الحكومية دون زيارة مراكز الخدمة.

• أقل من 5 دقائق لإنجاز عملية التسجيل ببصمة الوجه.

• دخول آمن وفوري لأكثر من 6 آلاف خدمة تقدمها 130 جهة حكومية وخاصة.