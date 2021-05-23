أسهم دبي تتصدر أسواق الخليج

دبي (رويترز) - أغلقت سوق دبي المالي على صعود اليوم الأحد، تدعمها مكاسب في الشركات العقارية، بينما قاد البنك التجاري الدولي الارتفاعات في مصر. وصعد مؤشر دبي 1.3 بالمئة إلى 2787 نقطة، مواصلا المكاسب للجلسة الخامس على التوالي، بفضل صعود سهم إعمار العقارية 2.7 بالمئة.

كشف استطلاع أجرته رويتزر لآراء محللي القطاع العقاري عن توقعات لارتفاع أسعار المنازل في دبي للمرة الأولى في ست سنوات هذا العام بفضل حملة تطعيم سريعة أنعشت الآمال في تعاف اقتصادي. وقفز سهم داماك العقارية 3.7 بالمئة.

وفي أبوظبي، زاد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 6546 نقطة، حيث ارتفع سهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول، 0.6 بالمئة، في حين صعد سهم أدنوك للتوزيع 1.9 بالمئة.

وأغلق المؤشر السعودي مستقرا عند 10345 نقطة، وسط مكاسب في أسهم الشركات العقارية والبتروكيماويات وتراجعات للبنوك.

وفي بورصة الكويت ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 6835 نقطة، واستقر مؤشر سوق البحرين المؤشر عند 1537 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق مسقط 0.5 بالمئة إلى 3849 نقطة.

ونزل المؤشر القطري 0.4 بالمئة إلى 10653 نقطة، متأثرا بانخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي واحدا بالمئة وتراجع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.9 بالمئة.

وصعد مؤشر الأسهم القيادية بمصر 0.7 بالمئة إلى 10812 نقطة، مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج، 2.8 بالمئة بعد تحقيق صافي ربح 2.87 مليار جنيه (184 مليون دولار) في الربع الأول من العام، بزيادة 20 بالمئة على أساس سنوي.





