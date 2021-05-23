شاهد أكبر يخت في العالم.. صناعة إماراتية

دبي (الاتحاد) دشن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي اليخت «ماجستي 175» الفاخر ضمن عرضه العالمي الأول في «دبي هاربور»، والذي تم بناؤه بالكامل في دولة الإمارات ليرتقي بمعايير إنتاج صناعة اليخوت العالمية إلى آفاق جديدة بفضل مواد بنائه خفيفة الوزن وقدرته على الإبحار بسهولة في المناطق قليلة العمق إضافة إلى ثباته الفائق أثناء الإبحار وقدرته العالية على المناورة الملاحية.

منصور بن محمد يتفقد اليخت (وام)



واطلع سموه على أهم ميزات اليخت «ماجستي 175» الذي يعد أكبر يخت سوبر في العالم مصنوع من الألياف الزجاجية المركبة، بطول 180.9 قدم وعرض 31.6 قدم وارتفاع أربعة طوابق وتم بناؤه وفقا لأرقى مواصفات اليخوت التي يزيد وزنها الإجمالي على 500 طن، والمعتمدة من الوكالة البحرية وخفر السواحل في المملكة المتحدة.

وشاهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للقوارب، مكونات اليخت الذي يصل وزنه الإجمالي إلى 780 طنا، وبإمكانه الإبحار في المناطق منخفضة العمق، مع غاطس 2.25 متر بفضل صناعته المتطورة باستخدام مواد مركبة على غرار ألياف الكربون «واستر الفينيل»، التي تتيح ليخت بهذا الحجم الاقتراب بسهولة من الشواطئ، الأمر الذي ينطوي على أهمية بالغة لدى العديد من عشاق الحياة البحرية.



تصنيع محلي

جاء ذلك خلال حدث تم تنظيمه بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، تأكيدا لجاذبية دبي ودولة الإمارات عموما كوجهة رائدة لليخوت والقوارب حيث نجح «ماجستي 175» الذي تم تصنيعه في منشأة تصنيع القوارب المتكاملة والتابعة لشركة الخليج لصناعة القوارب في الإمارات «جلف كرافت»، إحدى الشركات الرائدة عالميا في صناعة اليخوت والقوارب، في استكمال سلسلة من التجارب البحرية قبل عرضه العالمي الأول.

ومن المنتظر أن ينطلق اليخت «ماجستي 175» قريبا في رحلة يجوب فيها العالم، حاملا علم دولة الإمارات ليؤكد حضوره في فعاليات اليخوت والمراسي والوجهات العالمية المعروفة في مجال سياحة اليخوت، ليسهم بذلك في ترسيخ مكانة الدولة على خريطة صناعة اليخوت العالمية.

830 يخت سوبر

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «عادت دولة الإمارات بكل قوة إلى صدارة الوجهات السياحية الأكثر أمانا على مستوى العالم، وهو ما سيسهم في تعزيز النمو في قطاع سياحة اليخوت.. وبوجود نحو 830 «يخت سوبر» قيد الإنشاء أو جرى طلبها حول العالم خلال هذا العام، تحافظ منطقة الشرق الأوسط على موقعها كأحد أقوى الأسواق بالنسبة لهذه الفئة من اليخوت.. والعرض العالمي الأولي ليخت ماجستي 175 يؤكد القدرات اللافتة لقطاع اليخوت في دولة الإمارات ويسهم في تعزيز الثقة في قطاع الترفيه البحري وسيدفع قدما بصناعة اليخوت وقوارب الترفيه في الدولة نحو مزيد من النمو والازدهار».

الإمارات وجهة لليخوت

من جانبه، أكد محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة جلف كرافت: «اليخت الجديد يسهم في ترسيخ ريادة شركة جلف كرافت في قطاع اليخوت العالمي وتأكيد مكانة دولتنا كوجهة عالمية لليخوت الفاخرة. ولطالما حرصت جلف كرافت على بناء سفن ويخوت وقوارب تتجاوز توقعات محبي الإبحار حول العالم.. ويخت ماجستي 175 هو ثمرة جهود حثيثة بذلناها على مدار أربعة أعوام، ونجحنا بسرعة قياسية في إنشائه رغم التحديات التي شهدها العام الماضي نتيجة الجائحة العالمية.. وبتدشين العرض العالمي الأول لهذا اليخت الفاخر، نؤكد مجددا على جاذبية دولة الإمارات كوجهة متكاملة لليخوت والقوارب».

التصميم الإيطالي

وتولى استديو التصميم الإيطالي «Cristiano Gatto» الحائز على عدة جوائز عالمية وضع التصميم الداخلي والخارجي لليخت «ماجستي 175»، بينما قام ماسيمو جريجوري من استوديو «يانكي دلتا» بالدراسات الهندسية البحرية المتعلقة باليخت الذي يضم بتصميمه الذكي 7 غرف فاخرة، إضافة إلى 6 كبائن واسعة تتسع لطاقمه المؤلف من 10 بحارة وغرفة إضافية خاصة لقبطان اليخت ومسبح كبير بطول 5 أمتار في المنصة الأمامية يتميز بنظام ضخ المياه الذي يقدم تيارا دائما لتعزيز متعة السباحة، علاوة على شرفة فسيحة يمكن أن تتحول إلى مساحة مخصصة للاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس.

ويحصل اليخت على طاقته الكهربائية من مولدات Kohler باستطاعة 175 كيلوواط، وزوجين من مثبتات الزعانف من علامة TRAC، بينما تتضمن مزايا السلامة قارب الإنقاذ من علامة SOLAS ومولدا احتياطيا، وبسرعته القصوى البالغة 16.5 عقدة وسرعة الإبحار البالغة 10 عقد، يبلغ مدى «ماجستي 175» 4 آلاف ميل بحري، ليصبح بذلك يختا عابرا للمحيطات.

أربعة أعوام

استغرق مشروع «ماجستي 175» أربعة أعوام، وسبق له أن استقطب اهتمام مجتمع اليخوت العالمي منذ الإعلان عنه في 'معرض موناكو لليخوت' عام 2016، حيث نجح بإرساء معايير جديدة في القطاع ولفت أنظار المتخصصين في اليخوت وعشاقها الذين كانوا يترقبون اكتماله بحماسة منقطعة النظير.

وتبرز في يخت «ماجستي 175» العديد من المزايا الفريدة من نوعها ومنها مسبح كبير بطول 5 أمتار في المنصة الأمامية وشرفة فسيحة يمكن أن تتحول إلى مساحة مخصصة للاسترخاء تحت أشعة الشمس. ويتميز المسبح بنظام ضخ المياه الذي يقدم تياراً دائماً لتعزيز متعة السباحة.

وتتضمن مزايا السلامة قارب الإنقاذ من علامة SOLAS ومولداً احتياطياً. وبسرعته القصوى البالغة 16.5 عقدة وسرعة الإبحار البالغة 10 عقد، يبلغ مدى «ماجستي 175» 4 آلاف ميل بحري، ليصبح بذلك يختاً عابراً للمحيطات.