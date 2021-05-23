7.6 مليون مسافر عبر مطار دبي بنهاية أبريل

مصطفى عبد العظيم (دبي) - بلغ إجمالي المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2021، نحو 7 ملايين و617 ألفاً و173 مسافراً، وفقاً لبيانات هيئة دبي للطيران المدني.

ووفقاً للبيانات بلغ إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال شهر يناير 2021 نحو مليونين و46 ألف مسافر، ونحو مليون و670 ألفاً و344 مسافراً في شهر فبراير، قبل أن يرتفع إلى مليونين و28 ألفاً و386 مسافراً في شهر مارس الماضي، فيما أضاف شهر أبريل الماضي نحو مليون و872 ألفاً و441 مسافراً.

وكانت مطارات دبي قد استقبلت خلال شهر أبريل من عام 2020 نحو 39 ألفاً و794 مسافراً بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، وبدء عمليات الإغلاق الواسعة للحدود التي اتخذتها العديد من حكومات العالم ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين لمواجهة الجائحة، والتي كان من بينها إغلاق المطارات. وعلى صعيد الحركة الجوية، بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية في مطارات دبي خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 79 ألفاً و382 حركة جوية، بعد أن سجل شهر أبريل الماضي نحو 20 ألفاً و106 حركات، موزعة على مطار دبي الدولي بنحو 17 ألفاً و367 حركة، وذلك مقارنة مع شهر مارس الماضي الذي شهد تسجيل 20 ألفاً و850 حركة جوية موزعة على مطار دبي الدولي بنحو 18 ألفاً و106 حركات، و2744 حركة في مطار آل مكتوم الدولي.

وعلى صعيد حركة الشحن، بلغ حجم الشحنات الجوية عبر مطارات دبي خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 771 ألفاً و064 طناً، وذلك بعد أن بلغ حجم الشحنات خلال شهر أبريل الماضي نحو 204 آلاف و284 طناً، موزعة بواقع 712 ألفاً و938 طناً لمطار دبي و58 ألفاً و126 طناً لمطار آل مكتوم الدولي.

وأظهرت بيانات الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي، أن مطار دبي الدولي يخدم حالياً 63% من الوجهات في 88% من البلدان، عبر 76% من شركات الطيران مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة جائحة كوفيد-19. وبلغ إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي، خلال أبريل الجاري، 150 وجهة في 83 دولة، مقابل 144 وجهة في مارس الماضي، في حين وصل عدد شركات الطيران التي استأنفت عملياتها عبر «دبي الدولي» إلى 58 شركة طيران.