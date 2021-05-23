أبرز 5 وجهات سياحية مغطاة في أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي) مع اقتراب الموسم الصيفي، وارتفاع درجات الحرارة، فإن الوجهات السياحية الداخلية المغلقة أو المغطاة تتصدر قائمة الأماكن المرغوبة لزيارتها في أبوظبي، فالإمارة تضم مرافق لا مثيل لها في العالم، وتوفر تجارب استثنائية ومتكاملة بمساحات شاسعة داخلية. وتحتضن أبوظبي مرافق ترفيهية ورياضية وثقافية، بأجواء مكيفة وسط اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، إلى جانب المطاعم ومراكز التسوق والمنشآت الفندقية المتنوعة.

وتتجه الأنظار إلى جزيرة ياس، التي تضم معالم مغلقة توفر تجارب ترفيهية وفريدة للأفراد والعائلات من خلال مدن ترفيهية وهي عالم فيراري أبوظبي، وعالم وارنر أبوظبي، وكلام أبوظبي، وجزيرة السعديات التي تضم متحف اللوفر، إلى جانب الصرح المعماري المتميز قصر الوطن.

عالم فيراري

تضم عالم فيراري أبوظبي، التي افتتحت عام 2010، الأفعوانية الأسرع في العالم، وتقدم تجربة قضاء أوقات ترفيهية مليئة بالمغامرات مع أكثر من 43 لعبة ومرفقاً ترفيهياً مستوحى من عالم فيراري، إلى جانب تقديم مرافق للطعام والشراب متنوعة.

وارنر براذرز

أما عالم وارنر براذرز أبوظبي، الذي افتتح عام 2018، فهو أكبر مدينة ترفيهية داخلية في العالم، حيث يقدم أوقاتاً مليئة بالمرح والمتعة مع 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً، إلى جانب لقاء الشخصيات المفضلة لديهم «دي سي سوبر هيروز» و«لوني تونز» و«جستس لييغ»، ومرافق للطعام والشراب.

كلايم

كما تضم جزيرة ياس أيضاً كلايم أبوظبي، الذي افتتح عام 2019، وهو مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات، ويضم أكبر نفق هوائي للقفز الحر الداخلي في العالم وأطول جدار تسلق داخلي في المنطقة.

متحف اللوفر

وفي جزيرة السعديات، يعد متحف اللوفر أبوظبي، الذي افتتح عام 2017، أيقونة معمارية فريدة ومنارة ثقافية جديدة تجمع مختلف الثقافات وتسلّط الضوء على قصص الإنسانية المشتركة لنتأمّلها من منظور جديد، ويُمثل متحف اللوفر أبوظبي الطبيعة الديناميكية للعالم العربي المعاصر، مع احتفائه بالتراث مُتعدد الثقافات في المنطقة. يعمل المتحف بالتعاون مع وكالة متاحف فرنسا التي تضم 17 مؤسسة ثقافية فرنسية عريقة، لتنظيم المعارض وعمليات إعارة القطع الفنية، وانطلق مشروع متحف اللوفر أبوظبي عام 2007، نتيجة الشراكة بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة التي تقوم على تطوير نوع جديد من المؤسسات الثقافية.

يُمثّل متحف اللوفر أبوظبي فرصة فريدة من نوعها تجمع ما بين التقدم الثقافي والانفتاح الذي تعكسه رؤية الإمارات العربية المتحدة من جهة، والخبرة الفرنسية في عالم الفن والمتاحف من جهة أخرى، بهدف تسليط الضوء على جوهر الإنسانية.

قصر الوطن

يعتبر قصر الوطن، الذي افتتح عام 2019، جزءاً من مجمع القصر الرئاسي الإماراتي، ويمثل صرحاً معرفياً جديداً يبرز الدور الحضاري والإنساني لدولة الإمارات، ومَعلماً ثقافياً عريقاً يستقطب الزوار لاكتشاف الإرث المعرفي والتقاليد العريقة التي شكلت دولة الإمارات، ويُعتبر أكثر من مجرّد قصرٍ تقليدي فهو يعزز الفهم الثقافي للأمة ويسلّط الضوء على تاريخها العريق. ويحتفي قصر الوطن بالتراث والفنون العربية، ويتميز بعمارته المهيبة وتصميمه المتميز الذي يعكس أهمية معارضه وغرفه الكائنة داخل أروقته.