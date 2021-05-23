تخفيضات كبيرة في 1500 متجر بدبي

دبي (الاتحاد) - أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن مشاركة نحو 1500 متجر في الدورة الجديدة من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنطلق الخميس 27 مايو، وتستمر حتى السبت 29 مايو 2021، بمجموعة كبيرة من العروض الترويجية في مراكز التسوق والمحلات التجارية المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة.وتقام الفعالية مرتين سنوياً لتقدم لسكان دبي وزوارها عروضاً ترويجية هائلة تصل إلى 90 بالمئة على تشكيلة واسعة من المنتجات.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تشكل فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى انطلاقة موسم الصيف في دبي بمجموعة كبيرة من العروض الترويجية التي يمكن للمتسوقين الاستفادة منها داخل المتاجر ومراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة».

ولفت إلى أن هذه الفعالية التي تقام مرتين سنوياً، وتعد أحد أبرز الفعاليات على التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، والذي يشمل العديد من المهرجانات والأنشطة المتعلقة بقطاع التجزئة التي تناسب جميع أفراد العائلة والميزانيات. وأكد أنها تدعم القطاع في دبي، كونها تحظى باهتمام سكان المدينة وزوارها من خلال العروض الترويجية المتميزة وفرص الفوز بجوائز كبرى.

وأكد الخاجة التزام جميع مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في الدورة الأحدث من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بإجراءات الصحة والسلامة الرئيسية، والتي تشمل الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.