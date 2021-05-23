"العربية مصر" تطلق رحلات مباشرة إلى 3 مدن إيطالية

أعلنت "العربية مصر" عن إطلاق رحلات مباشرة من شرم الشيخ إلى 3 مدن إيطالية / نابولي وبولونيا ويبرغامو / على أن تنطلق رحلاتها إلى بولونيا اعتبارا من 10 يونيو المقبل وبيرغامو من 13 يونيو ونابولي من 14 يونيو. ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر. ومنذ تفشي وباء "كوفيد-19" حرصت "العربية للطيران" على تحديث تجربة العملاء لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية كما تحرص الشركة دائماً على تذكير العملاء بضرورة الامتثال بالشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.