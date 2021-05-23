للراغبين بتوسعة أعمالهم.. «اتصالات» تطلق مركز بيانات

دبي (الاتحاد) أعلنت «اتصالات» اليوم عن توسيع رقعة مراكزها الذكية للبيانات من خلال إنشاء مركز بيانات ثالث ومتطور (Tier 3) في كلباء لتلبية الاحتياجات المتنامية وتعزيز التنوع الجغرافي للعملاء.

ويعد هذا المركز الجديد ثالث مراكز البيانات الذكية لمبيعات الجملة بعد أن افتتحت «اتصالات» مركزان جديدان في دبي والفجيرة العام الماضي. ويوفر هذا المركز شبكة متكاملة للشركاء الدوليين الراغبين بالتوسع في أعمالهم ضمن المنطقة، كما يرتبط مع كابل الاتصالات البحري الجديد «إفريقيا-1» والذي يصل قارة أفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا، مما يجعله ذو دور محوري في تلبية احتياجات الاتصال السريع لمختلف الشركاء حول العالم.

وقال علي أميري، الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في «اتصالات»: «بصفتها واحدة من أكبر المراكز المستقلة، تشكل مراكز البيانات الذكية التابعة ل'اتصالات' جسراً يصل القارات وداعماً رئيسياً لقطاع الأعمال والأنشطة الحيوية للعملاء الدوليين. ويسهم مركز البيانات الجديد في كلباء في تعزيز إمكاناتنا وسعات الربط الدولي استجابةً للاحتياجات المتنوعة لشركائنا حول العالم وبما ينسجم مع توفير البنية التحتية المتطورة التي تربط كل من قارات آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، والقارتين الأميركيتين».